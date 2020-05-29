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Шесть новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Общее число заболевших в регионе теперь составляет 116 человек
Фото: smolensk-i.ru

Фото: smolensk-i.ru

За последние сутки в Республике Алтай подтверждено шесть новых случаев заражения COVID-19, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус выявили у двух жителей Горно-Алтайска, двух жителей Майминского района и двух жителей Улаганского района. Пять из шести новых случаев зарегистрировано по контакту с ранее заболевшими.

Таким образом, общее число инфицированных в регионе теперь составляет 116 человек.

Кроме этого, выздоровели еще три пациента из Горно-Алтайска, Майминского и Турочакского районов. По данным на утро 29 мая, уже 61 человек выписан из медучреждений.

Как ранее сообщил amic.ru, 28 мая глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил ограничительные меры для туристического бизнеса. Теперь для турбаз, гостиниц, кемпингов и санаториев бронирование мест, прием и размещение гостей запрещено до 22 июня. Кроме того, до особого распоряжения по-прежнему приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и организаций общественного питания.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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