"Аэрофлот" обяжет пассажиров надевать маски и перчатки во время полетов

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток, сообщает РБК.

Отмечается, что в соответствии с новыми правилами на борт воздушного судна допускаются пассажиры в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту.

Замена защитной маски во время полета должна осуществляться каждые три часа. В случае необходимости новая маска предоставляется пассажиру бортпроводниками.

Также у всех пассажиров перед посадкой будут измерять температуру. Те, у кого она будет выше 37 градусов, на борт самолета попасть не смогут.

Кроме того, запрещается свободное перемещение по салону воздушного судна, за исключением посещения туалета.