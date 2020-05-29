"Аэрофлот" обяжет пассажиров надевать маски и перчатки во время полетов

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток, сообщает РБК.
Отмечается, что в соответствии с новыми правилами на борт воздушного судна допускаются пассажиры в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту.
Замена защитной маски во время полета должна осуществляться каждые три часа. В случае необходимости новая маска предоставляется пассажиру бортпроводниками.
Также у всех пассажиров перед посадкой будут измерять температуру. Те, у кого она будет выше 37 градусов, на борт самолета попасть не смогут.
Кроме того, запрещается свободное перемещение по салону воздушного судна, за исключением посещения туалета.
Комментарии
кто откажется в полете поменять маску - будут выкидывать через запасной выход (шутка)
Те, у кого она будет выше 37 градусов, на борт самолета попасть не смогут.
Общеизвестная истина: нормальная температура тела — 36,6 градуса по Цельсию. Однако современная медицина доказала, что у каждого человека своя норма, она может держаться в интервале от 35,9 до 37,2°C.
у меня всю жизнь 37,1...37,3... буду пить жаропонежающие тогда а то реально не пустят
будут выкидывать через запасной выход (шутка) ну в каждой шутке толя доля шутки
От намордника нет толку после 2 часов как типо врачи утверждают, а они про 3 пишут.