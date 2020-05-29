Бейсболист-рецидивист. Жителя Алтайского края осудят за убийство бойфренда сестры

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Алтайского края. Его обвиняют по статье "Убийство".

Инцидент произошел в марте 2020 года в одном из сел Ключевского района. Между мужчиной и 43-летним сожителем его сестры произошел бытовой конфликт. Злоумышленник схватил стоящую рядом деревянную биту и несколько раз ударил оппонента по голове. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину частично, заявив, что не планировал убивать противника. Уголовное дело направлено в суд.

Как отмечает пресс-служба алтайского Следственного комитета, в мае 2019 года мужчина вышел из тюрьмы по УДО, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

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