Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о смерти еще двух пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус. Таким образом, на 29 мая в регионе зафиксирована 21 смерть.

По данным оперштаба, в 11 случаях причиной смерти стал COVID-19, в семи – другие заболевания. Еще по трем летальным исходам продолжается экспертиза.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 75 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1708.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что послабления в этом вопросе делать пока рано. По словам главы края, для смягчения принятых мер необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.