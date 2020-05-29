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21 человек с коронавирусом умер в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки скончались еще два пациента с COVID-19
Фото: Sekunda.media

Фото: Sekunda.media

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о смерти еще двух пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус. Таким образом, на 29 мая в регионе зафиксирована 21 смерть.

По данным оперштаба, в 11 случаях причиной смерти стал COVID-19, в семи – другие заболевания. Еще по трем летальным исходам продолжается экспертиза.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 75 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1708.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что послабления в этом вопросе делать пока рано. По словам главы края, для смягчения принятых мер необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.05.2020 11:37
- гость -

От старости

29.05.2020 12:02
- гость -

Не 21, а 11. С ковидом умерли бы от своих заболеваний. А От ковида это другое

29.05.2020 12:03
- гость -

и кто эти люди !!!

29.05.2020 12:07
Гость

Умиляют комментаторы. Вы в серьезность вируса поверите, когда у вас кто-то из близких умрет или вы сами сляжете под аппарат искусственного дыхания?!

29.05.2020 12:15
гость

гостю 12:07
А где Вы увидели серьезность этого вируса? Вы цифры -то посмотрите? Сравните хотя бы за вчера и за сегодня. Отнимите бессимптомных.

29.05.2020 12:23
- гость -

29.05.2020 12:07
Гость
Умиляют комментаторы. Вы в серьезность вируса поверите, когда у вас кто-то из близких умрет или вы сами сляжете под аппарат искусственного дыхания?!
-------------------
Это не комментаторы, а тролли из нанятой губернатором команды для освещения проблемы коронавируса. Во всех новостных порталах после сообщения о погибших появляются различного рода фразы о ничтожности жизни простого человека. Похоже, что это отражение философии В. Томенко.

29.05.2020 12:25
!

только идиоты не понимают разницы С и ОТ, хотя да у власти то идиоты

29.05.2020 12:29
- гость -

Если Виктор Томенко дал "добро" и 2 месяца внушает населению, что коронавирус ерунда, инфекция будет распространятся в крае.Пока Москва не примет жесткие меры.

29.05.2020 12:29
ГостьЯ

29.05.2020 12:15
гость

А Вы благостную картину уже увидели? Вчера больше 70 по краю и сегодня больше 70. Вчера по г. Барнаулу 49, сегодня 58.

29.05.2020 12:35
Гость.

29.05.2020 12:15
гость
Не тешьте себя иллюзиями о вашем богатырском здоровье.Ляжете (попадёте)-узнаете.

29.05.2020 12:38
- гость -

Сообщение / 29.05.2020 12:15гость/ - фейк. Даже на ютубе блокируют контент с такого рода утверждениями.

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