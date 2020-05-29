С 1 по 15 июня в Барнауле в рамках гидравлических испытаний отключат горячую воду в Центральном районе, микрорайоне Затон и поселке Центральный. Об этом сообщает пресс-служба "Сибирской генерирующей компании".

Согласно информации, испытания теплосетей продолжаются на контурах малых котельных. В первые недели июня без горячей воды останутся 45 многоквартирных и 51 частный дом, два детских сада, две школы и 11 нежилых зданий. Более подробную карту отключений можно увидеть здесь.

Напомним, что отключения по линиям главных котельных в этом году перенесли с мая на более поздние сроки. Испытания по контуру ТЭЦ-2 пройдут с 15 июня по 6 июля, по контуру ТЭЦ-3 – с 13 июля по 3 августа.