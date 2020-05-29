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Россиян не будут увольнять во время пандемии коронавируса

, ИА "Амител"
Новые правила распространяются только на 2020 год
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минтруд подготовил проект постановления, изменяющий порядок увольнения сотрудников и сокращения рабочих дней в условиях пандемии, сообщает РБК.

Новый документ будет действовать только в течение 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекцией. В настоящее время в законодательстве не прописаны действия работодателей на случай введения карантина или других чрезвычайных ситуаций.

При обычных условиях оптимизация рабочей силы предусмотрена тремя способами: введение простоя, сокращение или перевод на неполный рабочий день. Министерство труда предлагает изменить правила увольнений и сокращений – при уведомлении работника об отставке во время карантинных мер уволить его можно только после снятия ограничений.

Также ведомство предложило сократить срок уведомления для перевода сотрудников на неполный рабочий день. Если раньше для этого требовалось два месяца, то теперь менять график можно спустя две недели после сообщения.

Действие документа не распространяется на организации, которые не подпадают под ограничительные меры: аптеки, продуктовые магазины, банки, предприятия непрерывного цикла.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.05.2020 10:39
- гость -

Благими намерениями вымощена дорога в ад

29.05.2020 10:54
Экпертиза ЦНЭАТ

"Covid-19 . ВОЗ пандемию не объявляла!

Компьютерно-техническая экспертиза ЦНЭАТ

В связи с тем, что органы исполнительной власти, политики, ссылаются на то, что ВОЗ объявил пандемию, эксперты по компьютерно-технической экспертизе скачали целиком сайт "Всемирной организации здравоохранения" (ВОЗ) по состоянию на 17.04.2020 года. Объем сайта составил 13 Гб. При анализе содержимого сайта, экспертами не обнаружен документ ВОЗ об объявлении пандемии.
Теоретически ВОЗ должен был сформулировать, что на основании данных от органов здравоохранения ряда стран, обнаружено заболевание с высокой степенью летальности и распространяемости. На основании этих объективных данных ВОЗ объявляет пандемию опасного заразного заболевания. Примерно так ожидалось, но такого документа нет. А что есть? Почему политики в РФ применяют термин пандемия?
Термин пандемия связан с международным распространением болезни и относится к ведению Всемирной организации здравоохранения. ТАСС-ДОСЬЕ. 11 марта 2020 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил : "Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия" (2019-nCoV). Ключевое слово в этом сообщении - "может быть". А поскольку нет документа ВОЗ об объявлении пандемии, то перевод будет более точным - не мы решили, а "я так думаю, может быть".

Таким образом, проведенным исследованием установлено, что "Всемирная организация здравоохранения" (ВОЗ) не объявляла пандемию. Чиновники Российской Федерации и органов местного самоуправления не могут ссылаться на ВОЗ и не могут применять термин пандемия в обосновании принятия ими решений - нет такого документа и им нечего предъявить в суде.

Необходимую справку о пандемии, по результатам исследования сайта ВОЗ, экспертное учреждение ЦНЭАТ предоставит всем заинтересованным лицам, следствию и суду."

29.05.2020 10:59
- гость -

А жалование им будут выдавать из чинушачьего фонда???

29.05.2020 11:05
Гость

Конечно нельзя увольнять, если уволить они пойдут за пособиями и на хрена это государству надо пусть предприниматели мучаются не работают и платят. В последнее время такие законы пишут и смешно и страшно)

29.05.2020 12:35
krash

да в нашей стране уже давненько никого не увольняют. все пишут "по собственному". а если не напишешь, то могут такой ад устроить, что увольнение со статьей может оказаться.

Потому филькина грамота эти ваши правила. Впустую зарплату получаете с наших налогов, чиновнички.

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