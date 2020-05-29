Минтруд подготовил проект постановления, изменяющий порядок увольнения сотрудников и сокращения рабочих дней в условиях пандемии, сообщает РБК.

Новый документ будет действовать только в течение 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекцией. В настоящее время в законодательстве не прописаны действия работодателей на случай введения карантина или других чрезвычайных ситуаций.

При обычных условиях оптимизация рабочей силы предусмотрена тремя способами: введение простоя, сокращение или перевод на неполный рабочий день. Министерство труда предлагает изменить правила увольнений и сокращений – при уведомлении работника об отставке во время карантинных мер уволить его можно только после снятия ограничений.

Также ведомство предложило сократить срок уведомления для перевода сотрудников на неполный рабочий день. Если раньше для этого требовалось два месяца, то теперь менять график можно спустя две недели после сообщения.

Действие документа не распространяется на организации, которые не подпадают под ограничительные меры: аптеки, продуктовые магазины, банки, предприятия непрерывного цикла.