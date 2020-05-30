Овны

Для Овнов июнь, похоже, не станет окончанием проблем и переживаний. Вам по-прежнему придется разбираться с теми "подарками", которые судьба преподнесла еще весной. Способность трезво оценивать свои силы в этот период временно отключится: одним покажется, что все совсем плохо и выхода нет, а других посетит обманчивое чувство, что они прямо сейчас способны свернуть горы. На деле же стоит просто немного успокоиться и взглянуть на ситуацию под другим углом. Лучше не стараться решить все разом, а расставить приоритеты и выходить из кризиса постепенно.

Во второй половине месяца лучше не начинать никаких новых дел. Оставьте это на потом, а пока лучше сосредоточьтесь на настоящем.