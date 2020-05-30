В сложное время пандемии всем хочется узнать, когда мы уже, наконец, вернемся к обычной жизни. Если из новостей, от правительства и от вашего работодателя вам не удалось узнать, когда ждать больших денег и успеха, то можно попробовать спросить у звезд. Они, пусть и расплывчато (и не всегда точно), но подскажут, в каком направлении вам двигаться и ждать ли помощи от фортуны. Кому в июне удастся наладить дела и даже разбогатеть, а кому лучше вообще не выходить из дома, рассказала барнаульский астролог Наталья Оствинд.
Для Овнов июнь, похоже, не станет окончанием проблем и переживаний. Вам по-прежнему придется разбираться с теми "подарками", которые судьба преподнесла еще весной. Способность трезво оценивать свои силы в этот период временно отключится: одним покажется, что все совсем плохо и выхода нет, а других посетит обманчивое чувство, что они прямо сейчас способны свернуть горы. На деле же стоит просто немного успокоиться и взглянуть на ситуацию под другим углом. Лучше не стараться решить все разом, а расставить приоритеты и выходить из кризиса постепенно.
Во второй половине месяца лучше не начинать никаких новых дел. Оставьте это на потом, а пока лучше сосредоточьтесь на настоящем.
Тельцам повезло куда больше: звезды обещают вам благополучный и плодотворный месяц. Особенно прилив сил и энергии ощутят те представители знака, которые родились в первой и второй декадах. Наступает отличное время, чтобы выйти, наконец, из зоны комфорта и изменить свою жизнь к лучшему. Для этого у вас в июне будет много возможностей, постарайтесь их не упустить.
Главное — не потеряйте голову от того, как легко вам дается все новое. И ни в коем случае не сжигайте мосты. Чтобы все получилось, вам наверняка понадобится накопленный опыт и прошлые связи. Распыляться, кстати, тоже не стоит: из предоставленных возможностей выберите самую удачную и сосредоточьтесь на ней. Время перемен может быть трудным, но при должном усилии вы выйдете из него победителем.
С Близнецами все сложнее. Тех, кто родился в первой декаде ждет прилив хорошего настроения и энергии. Июнь для вас — отличное время, чтобы посвятить себя творчеству или с головой окунуться в любимое дело. Кстати, не исключены встречи с людьми из прошлого, с которыми у вас были хорошие отношения. Но стоит помнить, почему вы перестали в итоге общаться, и изменить подход, чтобы ситуация не повторилась.
А вот Близнецам второй декады придется несладко: вас ждет трудный эмоциональный период и ощущение, что впереди нет никаких перспектив. Возможно, что ваши ожидания не оправдаются или вы вообще разочаруетесь в любви. Чтобы пережить это время, лучше сосредоточьтесь на семейных и домашних делах. Большие свершения обязательно будут, но, похоже, не в июне.
Ракам хочется напомнить про черные и белые полосы, из которых состоит жизнь. И, если верить звездам, июнь, к сожалению, станет черной полосой. Это очень напряженное время, которое доставит вам немало проблем как на работе, так и в личной жизни. Поэтому очень велик риск стресса и перенапряжения. Чтобы совсем не "расклеиться", относитесь к ситуации проще. Делайте то, что от вас зависит и смотрите в будущее с оптимизмом.
Зато июнь для вас — отличное время, чтобы заняться, наконец, своим здоровьем. Вы наверняка обещаете себе заняться спортом "с понедельника", так хватит же откладывать это дело. Возьмите себя в руки, найдите упражнения по душе и начните менять себя. Ведь так и стрессы переживать гораздо проще.
Львам тоже не особо везет: июнь обещает сплошные трудности. При чем, не все будет зависеть от вас: найдутся люди, которые будут вставлять вам палки в колеса. Чтобы пережить месяц достойно, вам, возможно, придется забыть о своих амбициозных планах и своей гордости. Вспомните поговорку "тише едешь — дальше будешь" и постарайтесь завершить уже начатые дела. Ну а планы на будущее стройте осторожно: лучше дождитесь более удачного момента, чтобы начинать новые проекты.
Дев в июне, возможно, ждут приятные неожиданности и перемены к лучшему. Полоса неудач подошла к концу, поэтому теперь все зависит только от вас. Сейчас очень удачный момент, чтобы уделить внимание самому себе, приобрести новые навыки и развиться как личность. Но и без ложки дегтя не обойдется: возможно, трудности в делах (а они, пусть и небольшие, бывают у всех), выбьют вас из колеи и вам покажется, что все плохо. Верьте в себя и наберитесь оптимизма: преодолев препятствия, вы достигните цели и станете только сильнее.
Важно: в июне у Дев очень велик риск быть обманутыми или пострадать от мошенников. Будьте внимательны и критически оценивайте все предложения, которые вам поступают.
На удачу Весам в июне надеяться не стоит, но достичь целей можно и своими силами, если постараться. Будьте готовы: в делах вас ждут постоянные отсрочки, запреты и неприятные сюрпризы. Конечно, от такого можно легко впасть в уныние и опустить руки. Но этого ваши недоброжелатели и ждут. Лучше наберитесь терпения и постепенно решайте все возникающие задачи. Разумный подход и неспешное движение к цели помогут вам справиться со сложившимися обстоятельствами и выйти победителем. Постарайтесь избегать конфликтов как на работе, так и в семье. Даже мелкие неурядицы в июне могут перерасти в большую ссору.
Скорпионы в июне откроют в себе небывалую духовную глубину, которая позволит им заняться чем-то новым. Поэтому вы можете с головой погрузиться в творчество или заняться какими-то новыми проектами. Тем более, что волна вдохновения вам позволит легче относиться к мелким неурядицам и спокойнее пережить непростое для всех время.
Особенно "плодотворными" будут те представители знака, которые родились во второй декаде. Им захочется действовать "здесь и сейчас" и быстро добиться успеха. Конечно, так не бывает. Вдохновение вдохновением, но лучше не браться за несколько новых дел сразу, а по возможности следует сначала завершить те, которые уже начали.
Стрельцам снова не везет: звезды говорят, что сложный период продолжится и в июне. Неудачи в делах запросто могут привести к тому, что вы почувствуете опустошенность, беспомощность и смятение. Из-за этого вам будет трудно решиться на даже, казалось бы, незначительные свершения. Захочется уйти от действительности и погрузиться в просмотры сериалов и чтение книг. На самом деле, это может и помочь. Лучше успокоиться и дать себе небольшую передышку, чтобы избежать стрессов и перенапряжения.
Да и вы вовсе не так бессильны, как кажется. Любую трудность можно преодолеть, если подойти к проблеме разумно и понять, за что браться в первую очередь. Постарайтесь мыслить позитивно, трезво оценивать свои силы и решать сложности постепенно. Ну а неудачи рано или поздно пройдут.
Козерогов в мае удача, наконец, наградит за их упрямость. В июне продолжится переходный период, когда ваша жизнь кардинально меняется. К тем представителям знака, которые родились в первой декаде, возможно, наконец, неожиданно придут новые идеи. Придумайте, как их реализовать, и вы станете не только увереннее в себе, но и богаче.
Всем Козерогам стоит помнить: вы либо сами поменяетесь за это время, либо обстоятельства вас изменят. Поэтому лучше внимательно присмотреться к новым возможностям вокруг и понять, в каком направлении двигаться. После событий, которые вас ждут в июне, вы точно выйдете более сильными, решительными и независимыми. Но получите вы от этого прибыль или нет, зависит только от ваших решений.
Для Водолеев июнь будет затишьем как в делах, так и в личной жизни. Но учитывая нынешнюю ситуацию в мире, это и не так плохо. Конечно, никаких больших возможностей и ярких событий вам не обещают. Но, с другой стороны, и серьезных потрясений, если верить гороскопу, у вас не будет.
А это значит, что в первый месяц лета представителям знака лучше не начинать никаких новых дел. Вместо успеха вас ждут только мелкие трудности, которые потом превратятся в одну большую проблему. Лучше сосредоточьтесь на том, что у вас есть сейчас. Подумайте, как вы сможете применить накопленный опыт в будущем и наметьте планы.
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