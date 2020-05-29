Мошенники украли более 600 тысяч рублей у жительницы Барнаула

Свыше 600 тысяч рублей лишилась жительница Барнаула, попавшись на уловки мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

30-летней горожанке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что по ее карте произошла утечка информации, и счет необходимо обезопасить.

Следуя инструкциям мошенника, женщина установила на смартфон приложение и стала выполнять продиктованные аферистом операции, направленные якобы на защиту денежных средств. В результате с трех банковских карт горожанки списалось свыше 600 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Кража". Личность мошенников устанавливается.

В ведомстве призывают население быть бдительными во время общения с неизвестными людьми. При подобном звонке следует самостоятельно перезвонить на горячую линию банка и уточнить поступившую информацию.