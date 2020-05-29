Пятница, 29 Май, 13:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,1
€ 78,26
21°

379051 +0
Обь
399см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Ударил лбом. Подросток и полицейский подрались на школьном стадионе в Барнауле

, ИА "Амител"
Следственный комитет проводит проверку
Иллюстративное фото / Lifetambov.ru

Иллюстративное фото / Lifetambov.ru

Следственный комитет организовал проверку по факту драки между 14-летним мальчиком и участковым полиции. Подробности amic.ru сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Предварительно установлено, что компания подростков находилась на стадионе гимназии № 74. В этот момент мимо проходил мужчина, который работал участковым уполномоченным полиции в Ленинском районе. Между стражем порядка и мальчиком произошел словесный конфликт, в результате которого полицейский ударил подростка лбом в лицо. 

Пострадавший позвонил родителям, которые и вызвали полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Когда об инциденте стало известно руководству участкового, его уволили из органов.

По результатам доследственной проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.05.2020 11:18
- гость -

Не напрасно милицию полиц.... теперича называют...

29.05.2020 11:25
- гость -

На 100% уверен что школьник вел себя как неприкасаемый король жизни, которому все не указ, тем более какой-то там участковый, и соответственно удар лбом в лицо это попытка не поломать его руками на месте. Видели поведение современной школоты?

29.05.2020 11:36
- гость -

29.05.2020 11:25
- гость -
Сразу видно что ты из тех полицаев, которых в детстве в школе гнобили!

29.05.2020 11:40
- гость -



У населения ни уважения ни страха нет к полицаям

За их подвиги

29.05.2020 11:46
- гость -

Я не доверяю полиции, но почему то согласен со вторым комментатором! Потом такие подростки вырастают их призывают в армию. Они привыкли ко вседозволенности, а в армии дисциплина и требования командиров, в итоге - расстрел из автомата сослуживцев! Потом сопли-слюни об издевательствах над бедненьким мальчиком...

29.05.2020 11:50
- гость -

а в армии дисциплина и требования командиров,

Что за требования - не спать несколько суток? Может это дисциплина?

29.05.2020 11:50
- гость -


29.05.2020 11:36
- гость -
сегодня он полицейского не побоялся,завтра тебя отхреначит,зная,что юридически неприкосновен. а ты и дальше топи за наглую современную тупую школоту,этож наше будущее

29.05.2020 11:53
- гость -

а была ли драка? вызвали полицаев родители,все со слов подростка.
прогнулись под малолетку,уволили не разбираясь. учитесь,быдлота,как мстить стражам правопорядка.нет никакого полицейского государства,все права"дадены" ауешникам и безграмотной алкоте,так и живем

29.05.2020 12:02
- гость -

А где вероятность, что сам школьник не ударил головой полицейского, а потом все свалил на него. Толпа соучастников будут в один голос уверять, что это полицейский затеял драку.

29.05.2020 12:06
- гость -

Школьник выучится и будет работать в полиции, так себя он вести не будет, по телеку показывают, как надо организовывать воспитательную работу полиции среди молодежи, например в фильме "Адмиралы района"

29.05.2020 12:11
Kertis

29.05.2020 11:46
- гость -

+100500

29.05.2020 12:18
- гость -

Раньше были Дяди Стёпы
А нынче Стасики яйцеголовые

29.05.2020 12:25
- гость -

Ребята, ну что за зуд у вас, не зная подробностей давать оценки?

29.05.2020 12:26
- гость -

11:46- гость -
" такие подростки вырастают их призывают в армию."

Такой не попадёт в армию, родители откосят...

29.05.2020 12:42
гость

"в результате которого полицейский ударил подростка лбом в лицо." Кто-нибудь из комментаторов получал "лбов в лицо"- это нос набок (сломана переносица), "лоб на глазах", на которых одеты фиолетовые очки. Поэтому нужно смотреть по факту: или так было или так преподнесли.

29.05.2020 12:52
гость

Если мы станем фордыбачить, да не захотим по расписанию жить, то нас за это - в кутузку! М.Е. Салтыков- Щедрин.

29.05.2020 13:06
гость

Вот интересно, полицейским вообще ничего нельзя делать, если убивают, грабят и т.д., просто стоять и смотреть, фиксировать? Да всех поувольняйте, пусть быдлота и дальше делает что хочет.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
13:45
Без лишних хлопот. Как быстро продать автомобиль с пробегом 0
13:29
Стало известно, от чего жители Алтайского края умирают чаще всего 0
13:15
Родителям нельзя. В Алтайском крае рассказали, как будут работать детские лагеря 1
13:01
Скончался самый старый мужчина на Земле 1
12:48
Ремонт фондов и развитие производства. Как "Курорт Белокуриха" выживает в пандемию 0
12:35
Думали, что выживают единицы. Как семья барнаульцев с детьми переболела коронавирусом 27
12:23
"Насосался крови и отвалился". Доктор Мясников назвал причину ослабления коронавируса 10
12:09
Краевой суд поставил точку в деле бывшего управделами губернатора Карлина 6
12:03
Как дома, только на природе: проводим лето на даче с комфортом 0
11:50
"Поддомкратил". Легковой автомобиль врезался в маршрутку в Барнауле 8
11:35
Галкин записал пародию на обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 4
11:23
21 человек с коронавирусом умер в Алтайском крае 17
11:19
Безработных в России может стать в три раза больше 1
11:19
Еще 75 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 10
11:05
Ударил лбом. Подросток и полицейский подрались на школьном стадионе в Барнауле 17
11:00
Кто поможет бизнесу. Как алтайские предприниматели используют господдержку 0
10:49
Четыре этапа. На Алтае разработали план реанимации туризма 11
10:35
Мошенники украли более 600 тысяч рублей у жительницы Барнаула 3
10:22
Россиян не будут увольнять во время пандемии коронавируса 5
10:11
Часть барнаульцев останется без горячей воды 1 июня 0
10:01
Любители Dota2 и World of Tanks сразятся в турнире за "Кубок Ростелекома" 0
09:40
Бейсболист-рецидивист. Жителя Алтайского края осудят за убийство бойфренда сестры 0
09:29
"Аэрофлот" обяжет пассажиров надевать маски и перчатки во время полетов 11
09:14
Спокойно, вы в безопасности! Как защитить себя и свое имущество от воров 0
09:00
Автомобиль "Яндекс. Такси" перевернулся в центре Барнаула 13
08:45
Шесть новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
08:30
"Упадешь замертво". Почему никто не может помочь "задыхающимся" жильцам ЖК в Барнауле 114
08:17
В Барнауле художница-авангардистка украшает городские закоулки 26
08:03
Поколение Next. Где научить ребенка делать мультики и снимать свой блог 6
07:47
В Индии умер йог, который утверждал, что не пил и не ел 80 лет 6
07:31
Российские поезда начнут перевозить пассажиров без учета социальной дистанции 3
07:16
Банк, который поддерживает. Какие возможности в кризис предлагает "Сибсоцбанк" 1
07:01
"Виктор Петрович все понял". Как алтайские депутаты отреагировали на отчет Томенко 8
06:50
Ученые создали препарат против смертельной опухоли мозга 0
06:33
Неудачный выбор. Как не стоит одеваться летом 10
06:19
Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года 1
06:02
Комфортная пятница. О погоде в Алтайском крае 29 мая 0
23:46
Такой день. Итоговый отчет губернатора и поджог дома в центре Барнаула 0
23:35
Журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны" задержали в Москве 11
23:05
Академик рассказал о том, что маски и перчатки могут навредить здоровью 0
22:40
"Коронавирус – штука реальная". Кремль отреагировал на неверие россиян в COVID-19 14
22:14
Fitch Ratings подтвердило кредитный статус Алтайского края 0
21:40
Бывший директор "Уральских пельменей" заплатит коллегам 2 млн за использование шуток 0
21:10
Более восьми тысяч пенсионеров в Барнауле получат продуктовые наборы 3
20:40
В Алтайском крае начали выдавать стимулирующие выплаты соцработникам 1
20:32
В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали отчет Виктора Томенко
Как прошло "коронавирусное" собрание депутатов, смотрите в нашем фоторепортаже
20:04
СМИ: коронавирус обнаружен в одном из барнаульских детских садов 0
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 60 0
19:05
Виктор Томенко разложил "по полочкам" итоги года и получил поддержку от депутатов 6
18:58
"А кровищи-то сколько". Жесткое ДТП произошло в Барнауле 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.