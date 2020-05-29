Ударил лбом. Подросток и полицейский подрались на школьном стадионе в Барнауле

Следственный комитет организовал проверку по факту драки между 14-летним мальчиком и участковым полиции. Подробности amic.ru сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Предварительно установлено, что компания подростков находилась на стадионе гимназии № 74. В этот момент мимо проходил мужчина, который работал участковым уполномоченным полиции в Ленинском районе. Между стражем порядка и мальчиком произошел словесный конфликт, в результате которого полицейский ударил подростка лбом в лицо.
Пострадавший позвонил родителям, которые и вызвали полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Когда об инциденте стало известно руководству участкового, его уволили из органов.
По результатам доследственной проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
Не напрасно милицию полиц.... теперича называют...
На 100% уверен что школьник вел себя как неприкасаемый король жизни, которому все не указ, тем более какой-то там участковый, и соответственно удар лбом в лицо это попытка не поломать его руками на месте. Видели поведение современной школоты?
29.05.2020 11:25
- гость -
Сразу видно что ты из тех полицаев, которых в детстве в школе гнобили!
У населения ни уважения ни страха нет к полицаям
За их подвиги
Я не доверяю полиции, но почему то согласен со вторым комментатором! Потом такие подростки вырастают их призывают в армию. Они привыкли ко вседозволенности, а в армии дисциплина и требования командиров, в итоге - расстрел из автомата сослуживцев! Потом сопли-слюни об издевательствах над бедненьким мальчиком...
а в армии дисциплина и требования командиров,
Что за требования - не спать несколько суток? Может это дисциплина?
29.05.2020 11:36
- гость -
сегодня он полицейского не побоялся,завтра тебя отхреначит,зная,что юридически неприкосновен. а ты и дальше топи за наглую современную тупую школоту,этож наше будущее
а была ли драка? вызвали полицаев родители,все со слов подростка.
прогнулись под малолетку,уволили не разбираясь. учитесь,быдлота,как мстить стражам правопорядка.нет никакого полицейского государства,все права"дадены" ауешникам и безграмотной алкоте,так и живем
А где вероятность, что сам школьник не ударил головой полицейского, а потом все свалил на него. Толпа соучастников будут в один голос уверять, что это полицейский затеял драку.
Школьник выучится и будет работать в полиции, так себя он вести не будет, по телеку показывают, как надо организовывать воспитательную работу полиции среди молодежи, например в фильме "Адмиралы района"
29.05.2020 11:46
- гость -
+100500
Раньше были Дяди Стёпы
А нынче Стасики яйцеголовые
Ребята, ну что за зуд у вас, не зная подробностей давать оценки?
11:46- гость -
" такие подростки вырастают их призывают в армию."
Такой не попадёт в армию, родители откосят...
"в результате которого полицейский ударил подростка лбом в лицо." Кто-нибудь из комментаторов получал "лбов в лицо"- это нос набок (сломана переносица), "лоб на глазах", на которых одеты фиолетовые очки. Поэтому нужно смотреть по факту: или так было или так преподнесли.
Если мы станем фордыбачить, да не захотим по расписанию жить, то нас за это - в кутузку! М.Е. Салтыков- Щедрин.
Вот интересно, полицейским вообще ничего нельзя делать, если убивают, грабят и т.д., просто стоять и смотреть, фиксировать? Да всех поувольняйте, пусть быдлота и дальше делает что хочет.