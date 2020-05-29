Ударил лбом. Подросток и полицейский подрались на школьном стадионе в Барнауле

Следственный комитет организовал проверку по факту драки между 14-летним мальчиком и участковым полиции. Подробности amic.ru сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Предварительно установлено, что компания подростков находилась на стадионе гимназии № 74. В этот момент мимо проходил мужчина, который работал участковым уполномоченным полиции в Ленинском районе. Между стражем порядка и мальчиком произошел словесный конфликт, в результате которого полицейский ударил подростка лбом в лицо.

Пострадавший позвонил родителям, которые и вызвали полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Когда об инциденте стало известно руководству участкового, его уволили из органов.

По результатам доследственной проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.