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Как дома, только на природе: проводим лето на даче с комфортом

, ИА "Амител"
Как устроить отдых, не изменяя городским привычкам
Фото: zen.yandex.ru

Фото: zen.yandex.ru

Лето – сезон грядок и шашлыков. Но городским жителям даже на даче нужны электричество и интернет. В современных гаджетах хранятся не только контакты, но и вся жизнь: фото близких, общение в мессенджерах и соцсетях, банковские карточки, покупки, работа, развлечения. Остаться без всего этого – катастрофа. Поэтому МТС составил список важных и полезных вещей, которые сделают пребывание на даче более комфортным. 

Всегда на связи

На даче случаются перебои с электричеством. Поэтому за город возьмите пауэрбанк. Не забывайте вовремя его заряжать. Устройство можно заказать на сайте или купить в салоне связи МТС.

Чтобы оставаться на связи, нужно следить и за состоянием счета. Настройте личный кабинет у мобильного оператора. Например, приложение "Мой МТС" заменит и колл-центр, и салон связи.

Работа

Сейчас многие работают удаленно. Значит, и на даче понадобится стабильный доступ в Сеть. Раздача интернета с телефона быстро "съедает" трафик. Лучше купить мобильный интернет-модем, который обеспечит интернетом сразу несколько устройств. Это удобно, если вашей второй половине тоже нужно работать, а ребенку – смотреть мультфильм.

Отдых и развлечения

Если вы привыкли начинать утро с телевизором и засыпать под кино, то и за городом обойтись без этого будет сложно. Спутниковое ТВ решит этот вопрос. К антенне не нужно тянуть провода, и подключить ее можно в любом месте. Удобно сразу заказать две услуги: телевидение и доступ в интернет. Операторы часто делают скидку на такие предложения.

Онлайн-шопинг

Чтобы не тратить время на поездки в супермаркет, закажите доставку. По телефону или через интернет можно купить все, что угодно: от суши до газонокосилки. Сейчас многие магазины и заведения общепита развивают собственную доставку по региону. Некоторые доставляют еду даже на дачу. 

Доступная мобильная связь, интернет и доставка продуктов, цифровое ТВ, работа и образование онлайн позволяют комфортно жить в любой точке. Возможно, с коммуникациями вам так понравится на даче, что осенью не захочется возвращаться в город.

Заказать спутниковое ТВ вместе с доступом в интернет от МТС можно по телефону 8-913-228-0880.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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