"Насосался крови и отвалился". Доктор Мясников назвал причину ослабления коронавируса

Доктор Александр Мясников рассказал, почему коронавирус стал реже заражать и убивать людей. Об этом телеврач написал в своем Telegram-канале.

"Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. То есть каждый раз, попадая в очередной организм, дальше идет немного ослабленный. Волна ширится, но через месяц-полтора начинает отступать сама по себе – чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать", – написал Мясников.

Врач отметил, что, несмотря на то, что вирус сам со временем ослабевает, ограничительные меры все равно важны. По его словам, это необходимо, чтобы выиграть время и сделать взлет кривой заражений более пологим.

Мясников заметил, что волна эпидемии в России спадает, и подавляющее большинство случаев COVID-19 протекает бессимптомно либо с минимальными симптомами. Он добавил, что если вирус не мутирует, то от него уже не стоить ожидать проблем.

"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго", – резюмировал врач.

Ранее Мясников развеял популярный миф о ношении масок. Тогда доктор заявил, что утверждения о том, что якобы стороны одноразовых масок предназначены для разных целей – чушь, и изделие можно надевать любой стороной.