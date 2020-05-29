"Насосался крови и отвалился". Доктор Мясников назвал причину ослабления коронавируса

Доктор Александр Мясников рассказал, почему коронавирус стал реже заражать и убивать людей. Об этом телеврач написал в своем Telegram-канале.
"Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. То есть каждый раз, попадая в очередной организм, дальше идет немного ослабленный. Волна ширится, но через месяц-полтора начинает отступать сама по себе – чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать", – написал Мясников.
Врач отметил, что, несмотря на то, что вирус сам со временем ослабевает, ограничительные меры все равно важны. По его словам, это необходимо, чтобы выиграть время и сделать взлет кривой заражений более пологим.
Мясников заметил, что волна эпидемии в России спадает, и подавляющее большинство случаев COVID-19 протекает бессимптомно либо с минимальными симптомами. Он добавил, что если вирус не мутирует, то от него уже не стоить ожидать проблем.
"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго", – резюмировал врач.
Ранее Мясников развеял популярный миф о ношении масок. Тогда доктор заявил, что утверждения о том, что якобы стороны одноразовых масок предназначены для разных целей – чушь, и изделие можно надевать любой стороной.
Комментарии
Из-за таких сторонников власти (очевидно готовит население к параду для путина) будут страдать тысячи граждан страны - затем удивляемся почему население так легкомысленно относится к этому вирусу...
Как-то бредово прозвучало. Могу ещё поверить, что вирус этот гибридный, и как любой гибрид теряет способность к размножение. Но про "усталость" и "сытость" вируса - фигня какая-то.
Когда запретят этого клоуна?
Интересная версия:"поработая" с организмом человека, вирус предаётся дальше,но уже ослабевший.И у вирусов есть свои ресурсы.
Он точно врач?
Когда болтуна уберут?
Фрик от медицины.
типичный специалист-печник широкого профиля на территории севера евроазии первой трети 21 века.
Просто не доктор, а Малышева в штанах. Тот еще "специалист".
смотрела какой-то фильм вирусолога русского происхождения, живущего в Америке, не помню фамилию, он говорил, что короновирусы постоянно мутируют, в каждом носителе, и они так устроены, что мутации чаще всего происходят в их менее патогенной части, поэтому они со временем и ослабевают. За что купила, за то и продаю.