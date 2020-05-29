Юморист Максим Галкин записал пародию на обсуждение мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом Владимиром Путиным график прогулок жителей столицы. Видео артист опубликовал на своем YouTube-канале.

В ролике пародист высмеял процесс распределения домов в категориях, нормы прогулок и сложные правила денежных наказаний для жителей столицы.

Также "Путин" попросил "Собянина" штрафовать нарушителей на суммы не более пяти тысяч рублей, чтобы санкции "не превышали размер денежных выплат от государства".

Напомним, что 27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить жителям столицы гулять с 1 июня. При этом, чтобы избежать скопления людей, для москвичей разработали специальный график прогулок. Система работает в тестовом режиме, и выводы о ее эффективности сделают через две недели.