"Поддомкратил". Легковой автомобиль врезался в маршрутку в Барнауле

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Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси № 73 произошло в Барнауле, пишет "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, авария случилась на Красноармейском проспекте в районе ресторана "ПолзуновЪ". Водитель "Жигулей" врезался в автобус, который остановился на светофоре. При столкновении у маршрутки приподняло задние колеса от земли, а у легковушки разбилось лобовое стекло.

Как сообщал amic.ru, 29 мая на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодежной в результате ДТП перевернулся автомобиль "Яндекс.Такси". На месте работали сотрудники полиции и МЧС.