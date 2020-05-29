"Поддомкратил". Легковой автомобиль врезался в маршрутку в Барнауле

Фото: vk.com/incident22
Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси № 73 произошло в Барнауле, пишет "Инцидент Барнаул".
По информации очевидцев, авария случилась на Красноармейском проспекте в районе ресторана "ПолзуновЪ". Водитель "Жигулей" врезался в автобус, который остановился на светофоре. При столкновении у маршрутки приподняло задние колеса от земли, а у легковушки разбилось лобовое стекло.
Как сообщал amic.ru, 29 мая на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодежной в результате ДТП перевернулся автомобиль "Яндекс.Такси". На месте работали сотрудники полиции и МЧС.
Комментарии
Насколько я знаю, власти хотят убрать остановочные карманы, т.к. их сложно очищать от снега. Так что скоро таких аварий будет еще больше. Вот представьте, остановился автобус, пассажиры выходят и заходят, а в это время в него врезается грузовик... После этого начинаешь задумываться, а точно ли во власти грамотные люди сидят и точно ли они за безопасность дорожного движения?
29.05.2020 11:59
- гость -
Откуда такая инфа? Это как бы ухудшает жизнь горожан, кто в здравом уме мог до этого додуматься? Как же комфортная среда.
29.05.2020 12:26
- гость -
Это было озвучено по телевидению. Я тоже надеюсь, что это только предложение одного какого-нибудь чиновника и будут умные умы, которые не пропустят это в дело.
запретить телики - всяку фигню люди слышат
Он просто по объявлению подъехал - требуются водители....