Теперь быстрее и безопаснее: еще 150 детских автокресел появилось в такси "Максим"

Детские кресла теперь есть еще в 150 автомобилях такси "Максим" в Барнауле. Они рассчитаны на детей с 9 месяцев до 7 лет. Так компания проводит масштабную программу по улучшению комфорта и безопасности перевозки самых маленьких жителей города.

Автокресла вручили водителям, которые выполняют наибольшее количество заказов и имеют высокий рейтинг. Такие требования необходимы, чтобы доверить им перевозку детей. Теперь родители могут быстрее вызвать такси с оборудованием и не беспокоиться за безопасность.

Модель кресел прошла испытания краш-тестами, сертифицирована в соответствии со стандартами безопасности Европейской экономической комиссии (ECE R44/04).

Чтобы вызвать такси с автокреслом в приложении "Максим" (0+) или на сайте, нужно в пожеланиях включить пункт "С детьми до 7 лет". Также можно заказать автомобиль по номеру 55-55-55 и сообщить условие оператору.