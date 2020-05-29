Думали, что выживают единицы. Как семья барнаульцев с детьми переболела коронавирусом

"Когда нам сказали, что тест на коронавирус у супруги положительный, мы очень испугались, потому что до этого, начитавшись СМИ, решили, что выживают единицы", – рассказал amic.ru барнаулец Алексей. Вся его семья, включая детей двух и восьми лет, переболела COVID-19. У мамы семейства болезнь протекала очень тяжело, да и у самого Алексея развилась пневмония, о которой узнали только благодаря снимкам: симптомов у мужчины не было.
Ходили в масках, но все равно заболели
Алексей рассказывает, что они до сих пор гадают, где могли заразиться. Жена не работает, так как сидит в декрете с двухлетним ребенком, все необходимые меры безопасности соблюдали: на улицу выходили гулять только своей семьей и только когда спадал основной поток людей. "В толпу" старались не попадать, в общественных местах носили маски, приучили к этому даже малыша, продукты мыли. Знакомых, заболевших коронавирусом, не было.
"Получается, что могли подхватить вирус только в магазине. Ходили за продуктами в "Марию-Ра" и "Ленту". Там же тысячи людей проходят, видимо, и заразились где-то там", – размышляет Алексей.
Он вспоминает, что в начале мая супруга почувствовала себя плохо, поднялась высокая температура, болело горло, пропало обоняние. Вызвали врача. Тот поставил предварительный диагноз ОРВИ, но в этот же день у женщины на всякий случай взяли анализ на коронавирус.
"Через пять дней, 10 мая, нам позвонили и сообщили, что анализ положительный. Мы тогда очень испугались, так как начитались страшных историй в СМИ. Уже через час приехала скорая, жену увезли в госпиталь, сделали КТ, назначили лечение. Оказалось, что ситуация очень серьезная, развилась пневмония. Слава Богу, обошлось без ИВЛ, но лечение все равно было интенсивным и очень неприятным. Ставили уколы, в том числе в живот. Но эффект был. Мы каждый день с женой были на связи, созванивались, узнавали, как дела", – рассказывает мужчина.
У Алексея и у детей анализ на коронавирус взяли на следующий день, и уже через день – к обеду – результат был известен: у всех положительный. Папу с детьми госпитализировали вместе в Центр материнства и детства.
"Нам повезло, что дети оказались просто носителями, то есть у них никаких симптомов и последствий не было. А у меня из симптомов было только немного жесткое дыхание, как в самом начале при простуде, ни температуры и ничего другого не было. Но снимки показали пневмонию, правда, ее захватили в самом начале, и потому я все перенес намного легче, чем супруга", – говорит Алексей.
Обеспечивали всем
"Страшно было, когда мы узнали про положительные анализы. А потом, когда уже жене назначили лечение, мы как-то выдохнули и решили: ну что ж, раз заболели, значит, будем лечиться. Я вообще был уверен, что мы попали к хорошим специалистам, они знают, что делают. И улучшения были заметны с каждым днем", – рассказывает барнаулец.
Алексей говорит, что вся его семья очень благодарна врачам и всем медицинским работникам, которые помогали им вылечиться. Говорит, что такого внимания и заботы не ожидал.
"Причем особая благодарность среднему медперсоналу. Потому что в основном нам приходилось общаться именно с ними: врачи приходили на осмотр или процедуры, а медсестры с нами были круглосуточно. Все вопросы и просьбы, по делу и не по делу, выполнялись. Все решалось очень оперативно. Реакция была моментальной, стоило только указать на какой-то симптом или что-то еще, как медсестры связывались с врачами и те либо консультировали, либо принимали какое-то решение. Это было очень важно – ощущать такое внимание".
Мужчина отмечает, что в больнице был удивлен высокой организацией медицинской помощи и мерам безопасности, которые приняты в Центре материнства и детства: весь медицинский персонал полостью экипирован в защитные костюмы, и везде очень тщательная дезинфекция.
"Я был приятно удивлен, что персонал обеспечен вообще всем. Они и нас обеспечивали медицинскими масками. А медикам, кстати, в этой экипировке было жутко жарко и очень тяжело. Они к нам заходили, и видно было, что они все мокрые чуть ли не насквозь. Где-то к волосам шапочка прилипает, где-то видно, как по вискам пот струится. В общем, очень жаль их было, и большое уважение. Никто не пренебрегал средствами защиты. Очень тщательно все дезинфицировали, причем везде. Вообще все было организовано на очень высоком уровне".
Алексей рассказывает, что больных в центре прибавлялось с каждым днем. И помногу. На момент выписки свободных мест на этаже, где он лежал вместе с детьми, уже не было. Об этом говорили и сами медики. А перед выпиской рекомендовали выздоровевшим усилить меры безопасности: повторное заражение не исключено. А на ослабленный иммунитет это тем более опасно.
Не истерить, но правила соблюдать
С 25 мая семья барнаульцев находится дома. И к рекомендациям врачей относятся серьезно. Теперь даже на улице гуляют только в масках. В магазин – обязательно перчатки. Все покупки обрабатывают, овощи/фрукты моют с мылом.
После больницы Алексей особенно остро переживает, что большинство горожан средствами защиты пренебрегают.
"В магазине обратил внимание, что я один был и в маске, и перчатках. Еще пара человек надели маски. Остальные безо всего. Люди либо считают, что их это не коснется, либо уверены, что это мировой заговор. Я против той истерии, которая нагнетается СМИ вокруг коронавируса, но все-таки пренебрегать советами специалистов не стоит. Нужно соблюдать профилактику – носить маски, использовать антисептики, меньше ходить в места скопления людей. Последствия после заражения могут развиваться очень стремительно и очень неприятно. Поэтому пассивные средства защиты лучше не игнорировать. От этого зависит твоя собственная безопасность".
Комментарии
Вот такие материалы полезны. Только надо было давно размещать статьи о заболевших. Меньше бы было жертв.
Смешно слышать от некоторых, что не верят в этот вирус - мол, я лично никого не знаю, кто бы заболел. И друзья или родня мои тоже не знают. Убийственный аргумент! Так и хочется сказать: "Люди, очнитесь"! Паниковать не надо, но меры профилактики соблюдать точно стоит.
У жены: Через пять дней, 10 мая, нам позвонили и сообщили, что анализ положительный.
У Алексея и у детей анализ на коронавирус взяли на следующий день, и уже через день – к обеду, результат был известен: у всех положительный.
Почему готовность по сроку разная-то????
статья выдуманная и заказная! вывод - не ходите вообще никуда.... даже в магазин.... закройтесь дома и ..... а то вдруг что случится, ведь маски и перчатки не помогают
у самого Алексея развилась пневмония, о которой узнали только благодаря снимкам: симптомов у мужчины не было.
Хороша пневмония без симптомов!
Почему готовность по сроку разная-то????
Видимо, теперь без подтверждения делают, завалили лаборатории.
29.05.2020 12:48
- гость -
Как раз те, кто пишут, что вирус ерунда, а смертельные случаи людей просто числовая погрешность, сеют панику. Читатели чувствуют себя незащищенными и оставленными властями в опасности.
29.05.2020 12:51
гость
статья выдуманная и заказная! вывод - не ходите вообще никуда.... даже в магазин.... закройтесь дома и ..... а то вдруг что случится, ведь маски и перчатки не помогают
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Вы из Марии -Ра или Ленты? Куда пускают всех без масок, нарушают указы Губернатора.?
Где не дезинфицируют корзины и тележки? Не кварцуют помещения?
29.05.2020 12:52
- гость -
у самого Алексея развилась пневмония, о которой узнали только благодаря снимкам: симптомов у мужчины не было.
Хороша пневмония без симптомов!
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На начальной стадии вполне себе такое может быть. Температура, если не выше 38, человек может расценить как усталость и просто недомогание.
А в советское время, помню, ставят ребенку ОРВИ. Кашель лечат. А через несколько месяцев делают ребенку рентген, а на рентгене врач видит перенесенную ранее пневмонию. Вот так лечили от ОРВИ, а пневмонию проглядели.
29.05.2020 12:52
- гость -
у самого Алексея развилась пневмония, о которой узнали только благодаря снимкам: симптомов у мужчины не было.
Хороша пневмония без симптомов!
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Даже обычная пневмония может быть без симптомов и выявляться только посредством исследований. А ковидная тем более. Но если симптомов нет, то это не значит, что лёгкие не разрушаются.
заказуха... бабе Гуте это расскажите... в каком ведомстве папик с мамиком работают? или им пистолет к коленной чашечке приставили или пособием пригрозили
Как может быть пневомния без симптомов?
Алексей, Алеша, чтобы детей и жену содержать работать надо, а на заказухе только на овощи и хаатит, к стати фрукты и овощи лучше соляной кислотой протирать чтобы на верняка, а презик на голову натяни себе и мадам, а то вдруг через форточку надует повторно
29.05.2020 13:00
- гость -
Как может быть пневомния без симптомов?
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Элементарно, Ватсон.
Жена сидела с ребёнком дома... а сам Алексей?
Ни в одном магазине не видела, чтобы обрабатывали ручки тележек, корзин. А виноваты у всех люди без перчаток, которые не требуется даже по нынешнему постановлению.
29.05.2020 13:00
petuh_s_dokuchaevo_instagram
Братан,у меня в соседнем подъезде выявили семью с ковидом.Не желаешь поволонтёрствовать у них.Потом и без "заказухи" поведаешь что и как.
Семья соблюдала масочный режим, берегла детей, заразил их один из таких, которые тут истерят что это заказуха и ходят в магазин без масок. Даже, если это заказуха, то для этих же истерящих лучше такая статья с призывом носить маски, чем штраф для нарушителей.
хорошие врачи и медсестры, и санитарки- это боги
У меня брали тест на вирус в 10 утра в поликлинике. Результат был готов в 19:35 вечера в лаборатории и это с учетом что с поликлиники надо было доставить до лаборатории и явно не мой один анализ..
Если переболели, то какого черта они боятся заразиться снова? Повторные заражения — это миф.
хорошие врачи и медсестры , и санитарки сейчас- это боги
Если переболели, то какого черта они боятся заразиться снова? Повторные заражения — это миф.
вроде бы пишут, что если в легкой форме или бессимптомно переболел, то стойкий иммунитет не образуется
Сколько глупых комментариев! О чем статья вообще? Что все переболели в легкой форме, дети вообще ничего не почувствовали, и что теперь все боятся? А чего боятся, собственно? И что это за такая страшная болезнь, которую можно перенести и не заметить? Изменения в легких обратимы, даже если они есть.
Вся эта истерия — абсолютно искусственная, это видно все более ясно.
Хорошая заказная статья. Но написана по заказу сверху. Коронавирус есть и очень опасен. Но журналисты либо идиоты, либо кто заказал эту статью идиоты, либо кто заказал и журналисты считают людей идиотами. Писать такой нелепый бред. Невооруженным глазом видно.
"Вроде бы пишут, что если в легкой форме или бессимптомно переболел, то стойкий иммунитет не образуется" — а надо читать не тех, кто "вроде бы пишет", а специалистов. Иммунитет к коронавирусам вообще перекрестный, установлено, что он имеется, если человек переболел ранее ОРВИ, вызванной другим коронавирусом (их много, если кто не знал). Антитела обнаруживают у 13–15% населения, таких исследований много, то есть каждый 7-й к болезни устойчив. А все эти истерики про маски и перчатки — мимо. Мойте руки, и будет вам счастье.
29.05.2020 13:36
Наталья
Про исследования у группы явно переболевших пишите в своей диссертации. Из ваших комментов видно, что плохо владеете материалом. Двойка, садитесь.
29.05.2020 13:15
гость
+10000
Вообще то не все из них переболели в легкой форме, жена, если внимательно читали переболела достаточно тяжело, кололи уколы в живот, их делают, насколько знаю, чтобы не тромбировались сосуды, это происходит при этом вирусе, Кучу препаратов вообще-то назначают при тяжелых пневмониях. Хорошо, что сейчас уже есть какие-то знания о вирусе, более-менее знают, чем лечить.