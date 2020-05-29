Думали, что выживают единицы. Как семья барнаульцев с детьми переболели коронавирусом

"Когда нам сказали, что тест на коронавирус у супруги положительный, мы очень испугались, потому что до этого начитавшись СМИ решили, что выживают единицы", — рассказал amic.ru барнаулец Алексей. Вся его семья, включая детей двух и восьми лет, переболела COVID-19. У мамы семейства болезнь протекала очень тяжело, да и у самого Алексея развилась пневмония, о которой узнали только благодаря снимкам: симптомов у мужчины не было.

Ходили в масках, но все равно заболели

Алексей рассказывает, что они до сих пор гадают, где могли заразиться. Жена не работает, так как сидит в декрете с двухлетним ребенком, все необходимые меры безопасности соблюдали: на улицу выходили гулять только своей семьей и только когда спадал основной поток людей. "В толпу" старались не попадать, в общественных местах носили маски, приучили к этому даже малыша, продукты мыли. Знакомых, заболевших коронавирусом, не было.

"Получается, что могли подхватить вирус только в магазине. Ходили за продуктами в "Марию-Ра и "Ленту". Там же тысячи людей проходят, видимо и заразились где-то там", — размышляет Алексей.

Он вспоминает, что в начале мая супруга почувствовала себя плохо, поднялась высокая температура, болело горло, пропало обоняние. Вызвали врача. Тот поставил предварительный диагноз ОРВИ, но в этот же день у женщины на всякий случай взяли анализ на коронавирус.

"Через пять дней, 10 мая, нам позвонили и сообщили, что анализ положительный. Мы тогда очень испугались, так как начитались страшных историй в СМИ. Уже через час приехала "скорая", жену увезли в госпиталь, сделали КТ, назначили лечение. Оказалось, что ситуация очень серьезная, развилась пневмония. Слава Богу, обошлось без ИВЛ, но лечение все равно было интенсивным и очень неприятным. Ставили уколы, в том числе в живот. Но эффект был. Мы каждый день с женой были на связи, созванивались, узнавали как дела", — рассказывает мужчина.

У Алексея и у детей анализ на коронавирус взяли на следующий день, и уже через день – к обеду, результат был известен: у всех положительный. Папу с детьми госпитализировали вместе в Центр материнства и детства.

"Нам повезло, что дети оказались просто носителями, то есть у них никаких симптомов и последствий не было. А у меня, из симптомов было только немного жесткое дыхание, как в самом начале при простуде, ни температуры и ничего другого не было. Но снимки показали пневмонию, правда ее захватили в самом начале, и потому я все перенес намного легче, чем супруга", — говорит Алексей.

Обеспечивали всем

"Страшно было, когда мы узнали про положительные анализы. А потом, когда уже жене назначили лечение, мы как-то выдохнули и решили: ну что ж, раз заболели, значит, будем лечиться. Я вообще был уверен, что мы попали к хорошим специалистам, они знают, что делают. И улучшения были заметны с каждым днем", — рассказывает барнаулец.

Алексей говорит, что вся его семья очень благодарна врачам и всем медицинским работникам, которые помогали им вылечиться. Говорит, что такого внимания и заботы не ожидал.

"Причем особая благодарность среднему медперсоналу. Потому что в основном нам приходилось общаться именно с ними: врачи приходили на осмотр или процедуры, а медсестры с нами были круглосуточно. Все вопросы и просьбы, по делу и не по делу, выполнялись. Все решалось очень оперативно. Реакция была моментальной, стоило только указать на какой-то симптом или что-то еще, как медсестры связывались с врачами и те либо консультировали, либо принимали какое-то решение. Это было очень важно – ощущать такое внимание".

Мужчина отмечает, что в больнице был удивлен высокой организацией медицинской помощи и мерам безопасности, которые приняты в Центре материнства и детства: весь медицинский персонал полостью экипирован в защитные костюмы, и везде очень тщательная дезинфекция.

"Я был приятно удивлен, что персонал обеспечен вообще всем. Они и нас обеспечивали медицинскими масками. А медикам, кстати, в этой экипировке было жутко жарко и очень тяжело. Они к нам заходили и видно было, что они все мокрые чуть ли не насквозь. Где-то к волосам шапочка прилипает, где-то видно, как по вискам пот струится. В общем, очень жаль их было, и большое уважение. Никто не пренебрегал средствами защиты. Очень тщательно все дезинфицировали, причем везде. Вообще все было организовано на очень высоком уровне".

Алексей рассказывает, что больных в центре прибавлялось с каждым днем. И помногу. На момент выписки свободных мест на этаже, где лон лежал вместе с детьми, уже не было. Об этом говорили и сами медики. А перед выпиской рекомендовали выздоровевшим усилить меры безопасности: повторное заражение не исключено. А на ослабленный иммунитет это тем более опасно.

Не истерить, но правила соблюдать

С 25 мая семья барнаульцев находится дома. И к рекомендациям врачей относятся серьезно. Теперь даже на улице гуляют только в масках. В магазин – обязательно перчатки. Все покупки обрабатывают, овощи/фрукты моют с мылом.

После больницы Алексей особенно остро переживает, что большинство горожан средствами защиты пренебрегают.

"В магазине обратил внимание, что я один был и в маске и перчатках. Еще пара человек надели маски. Остальные безо всего. Люди либо считают, что их это не коснется, либо уверены, что это мировой заговор. Я против той истерии, которая нагнетается СМИ вокруг коронавируса, но все-таки пренебрегать советами специалистов не стоит. Нужно соблюдать профилактику – носить маски, использовать антисептики, меньше ходить в места скопления людей. Последствия после заражения могут развиваться очень стремительно и очень неприятно. Поэтому пассивные средства защиты лучше не игнорировать. От этого зависит твоя собственная безопасность".