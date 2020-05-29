Родителям нельзя. В Алтайском крае рассказали, как будут работать детские лагеря

Роспотребнадзор в этом году запретил родителям посещать детей в школьных лагерях, а воспитателям – покидать учреждения во время сезона. Об этом со ссылкой на рекомендации санврачей рассказала замминистра образования и науки Алтайского края Галина Синицына в прямом эфире рубрики "Разговор с министром".

"Рекомендовано организовать отдых детей без посещения родителей и посторонних лиц. Отправляя ребенка в лагерь, вы должны понимать, что он не будет иметь возможности встретиться с вами в течение всего сезона. Это связано с обеспечением безопасности. И нам надо с пониманием относиться к этому", – отметила Синицына.

Замминистра также добавила, что общаться с детьми можно будет по телефону и через сайт лагеря, где создадут специальные страницы для общения.

Также в этом году изменяются и условия пребывания для сотрудников. Все, кто заезжают в летний лагерь, должны работать полный сезон без возможности выезда за пределы его территории. Более того, все работники должны перед заездом сдать тест на антитела.

Отметим, что в этом году загородных лагерей в Алтайском крае стало больше. Если в 2019-м таких организаций с круглосуточным пребыванием детей было 58, то в нынешнем году их стало 66.

Как уже сообщал amic.ru, загородные лагеря в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации смогут открыться не раньше 1 июля. При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, старт детскому отдыху можно дать только на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, а Алтайский край еще даже не приступил к первому этапу.