"Никто у нас еще с голоду не умер". Министр высказалась о нехватке денег у населения

В Бурятии от последствий кризиса еще никто не умер с голоду, заявила министр экономики региона Екатерина Кочетова, отвечая на вопросы депутатов о нехватке денег у населения, пишет "Ариг Ус".
В ходе заседания бюджетный комитет Народного Хурала Бурятии обсудил последствия пандемии в регионе. Депутат Игорь Бобков выразил мнение, что у жителей больше нет денег, а перспектива голода – вполне реальна.
"Замминистра сказал, что голода у нас не будет, потому что у нас продовольствия очень много. Я вот так подумал – у людей нет денег. И что, эти продовольственные структуры будут продукты бесплатно раздавать? Или мы "Титан" с "Абсолютом" будем бомбить?" – спросил у министра Бобков.
В свою очередь Кочетова заявила, что в регионе оказываются все меры поддержки, и никто с голоду еще не умер.
"Говорить о том, что у населения нет денег – это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального. Никто еще у нас с голоду не умер", – уверена Кочетова.
Депутат уверен, что мнение министра основывается на личных доходах. "Вы же не на 12 тыс. рублей прожиточного минимума живете", – подчеркнул Бобков.
Вскоре Кочетова в соцсетях обвинила парламентария во "внесении панических призывов о том, что все плохо и нас ждет голод". При этом у людей, которые оказались в сложной ситуации, чиновник попросила прощения за свои слова. Она пояснила, что под фразой "никто не умер" она подразумевала, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровнях введены своевременно и оперативно.
Комментарии
Ну тогда понятно, как долго это будет продолжаться. Пока не начнут с голоду дохнуть. Как начнут, немного ослабят давку, это время назовут великим путинским прорывом, и так дальше будем жить
Не ту страну назвали гондурасом. В очередной раз убеждаюсь в этом.
как не стыдно! министр экономики
сытый голодного не вразумит. да когда уже эти (даже не знаю какое слово подобрать чтобы без мата) перестанут свой рот открывать и нести всякую чушь, такое впечатление, что она вообще не думает о чем говорит
А то, что у нас многие вынуждены питаться в основном макаронами, кашами, картошкой, и редко покупать мясо, рыбу, фрукты себе и детям, это нормально, главное, что с голода не мрут, холопы!
Скотина это, а не министр.
я вот думаю, как такой человек "не далекий" может занимать такой высокий пост, ведь она ни какая-то там секретарша, а целый ЗАМ министра. Ответ только один, чья-то мохнатая рука ее туда назначила, другого объяснения нет.
На счёт скотины - поддерживаю!!!
29.05.2020 14:47
гость
Чью то мохнатую "руку" она с...а )))
29.05.2020 14:47
гость
Как как. Там главное уметь получать высокую зарплату, и выполнять распоряжения сверху.
Чтоб ее поганый рот
Целый год бы жил на МРОТ
и тогда бы та скотина
поняла простолюдина.
Ей с зарплатой замминистра
непонять же тракториста
или мать троих детей
весь народ для них плебей
14-52
это в прошедшем времени?
Эпидемия чубайсовируса косит власть имущих.
Даже если кто то умрет с голода, скажут что это не правда и все. Тыщу раз уже так делали
Чтоб ее поганый рот
Целый год бы жил на МРОТ
и тогда бы та скотина
поняла простолюдина.
Ей с зарплатой замминистра
непонять же тракториста
или мать троих детей
весь народ для них плебей
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!
под фразой "никто не умер" можно подразумевать многое и хорошее и плохое.
Но часто подразумевают предел общественных отношений.
29.05.2020 14:58
котовод
Браво
А сколько надо, чтобы умерло от голода, один, два, десять, сколько, чтобы увидели проблему?
Это не она дура и сволочь, а просты ты не поймешь, что она живет в другом мире, поскольку ее доходы с твоими не сравнимы.
А чем она он вождя нашего отличается - он тоже считает что 17 000 рублей это средний класс и отказал в поддержке населению, в отличии от забугорья...
завтра напишут - я ни это имела ввиду - как всегда
Очередная писька говорящая (с ушами)
29.05.2020 15:16
- гость -
Вы не так поняли - средний класс это основная часть населения страны, а вот как надо ею управлять, чтобы доход этого класса был такой малюсенький в такой богатой стране это нада очень постараться её развалить, а потом ещё со смешком про это заявлять всему народу - типа у нас вот он такой потому что страна такая и в каждой он свой. А страна у нас хорошая, просто власть в ней захватили и удерживают форменные бандиты создавшие свое ОПГ.
Гнать ее в шею!!
Чтобы корова давала больше молока её нужно больше доить и меньше кормить
Вроде бы рабочее время а сколько "безденежных"в комментариях!
Все верно, она просто озвучила мысли людей ее уровня и выше. С голоду не мрут, значит работать есть кому. КОТОВОД- красавец, в точку.
Конечно никто не умер с голоду. Какой патологоанатом посмеет написать в причине смерти "умер с голоду", "не дождался дорогих лекарств по льготе", "не смог получить вовремя медицинской помощи потому что талонов нет, и бесплатное обследование только через два месяца", "заработал инсульт пробивая бюрократию".
Чиновники живут в своей параллельной сытой вселенной.
Им регулярно "сами собой" падают на карточки шестизначные суммы.
Они вообще оторваны от реального сектора и от реальной жизни людей, которые шабашат и работают за тысячу рублей в день. А кто и за 500 рублей. Даже в Барнауле некоторые продавщицы-ларечники имеют такие доходы.