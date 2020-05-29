"Никто у нас еще с голоду не умер". Министр высказалась о нехватке денег у населения

В Бурятии от последствий кризиса еще никто не умер с голоду, заявила министр экономики региона Екатерина Кочетова, отвечая на вопросы депутатов о нехватке денег у населения, пишет "Ариг Ус".

В ходе заседания бюджетный комитет Народного Хурала Бурятии обсудил последствия пандемии в регионе. Депутат Игорь Бобков выразил мнение, что у жителей больше нет денег, а перспектива голода – вполне реальна.

"Замминистра сказал, что голода у нас не будет, потому что у нас продовольствия очень много. Я вот так подумал – у людей нет денег. И что, эти продовольственные структуры будут продукты бесплатно раздавать? Или мы "Титан" с "Абсолютом" будем бомбить?" – спросил у министра Бобков.

В свою очередь Кочетова заявила, что в регионе оказываются все меры поддержки, и никто с голоду еще не умер.

"Говорить о том, что у населения нет денег – это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального. Никто еще у нас с голоду не умер", – уверена Кочетова.

Депутат уверен, что мнение министра основывается на личных доходах. "Вы же не на 12 тыс. рублей прожиточного минимума живете", – подчеркнул Бобков.

Вскоре Кочетова в соцсетях обвинила парламентария во "внесении панических призывов о том, что все плохо и нас ждет голод". При этом у людей, которые оказались в сложной ситуации, чиновник попросила прощения за свои слова. Она пояснила, что под фразой "никто не умер" она подразумевала, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровнях введены своевременно и оперативно.