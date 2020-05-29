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"Никто у нас еще с голоду не умер". Министр высказалась о нехватке денег у населения

, ИА "Амител"
Екатерина Кочетова сказала, что заявления об отсутствии средств у людей – неправда
Фото: пресс-служба правительства Республики Бурятия

Фото: пресс-служба правительства Республики Бурятия

В Бурятии от последствий кризиса еще никто не умер с голоду, заявила министр экономики региона Екатерина Кочетова, отвечая на вопросы депутатов о нехватке денег у населения, пишет "Ариг Ус".

В ходе заседания бюджетный комитет Народного Хурала Бурятии обсудил последствия пандемии в регионе. Депутат Игорь Бобков выразил мнение, что у жителей больше нет денег, а перспектива голода – вполне реальна.

"Замминистра сказал, что голода у нас не будет, потому что у нас продовольствия очень много. Я вот так подумал – у людей нет денег. И что, эти продовольственные структуры будут продукты бесплатно раздавать? Или мы "Титан" с "Абсолютом" будем бомбить?" – спросил у министра Бобков.

В свою очередь Кочетова заявила, что в регионе оказываются все меры поддержки, и никто с голоду еще не умер.

"Говорить о том, что у населения нет денег – это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального. Никто еще у нас с голоду не умер", – уверена Кочетова.

Депутат уверен, что мнение министра основывается на личных доходах. "Вы же не на 12 тыс. рублей прожиточного минимума живете", – подчеркнул Бобков.

Вскоре Кочетова в соцсетях обвинила парламентария во "внесении панических призывов о том, что все плохо и нас ждет голод". При этом у людей, которые оказались в сложной ситуации, чиновник попросила прощения за свои слова. Она пояснила, что под фразой "никто не умер" она подразумевала, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровнях введены своевременно и оперативно.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

29.05.2020 14:34
- гость -

Ну тогда понятно, как долго это будет продолжаться. Пока не начнут с голоду дохнуть. Как начнут, немного ослабят давку, это время назовут великим путинским прорывом, и так дальше будем жить

29.05.2020 14:35
- гость -

Не ту страну назвали гондурасом. В очередной раз убеждаюсь в этом.

29.05.2020 14:38
- гость -

как не стыдно! министр экономики

29.05.2020 14:44
гость

сытый голодного не вразумит. да когда уже эти (даже не знаю какое слово подобрать чтобы без мата) перестанут свой рот открывать и нести всякую чушь, такое впечатление, что она вообще не думает о чем говорит

29.05.2020 14:44
Гость

А то, что у нас многие вынуждены питаться в основном макаронами, кашами, картошкой, и редко покупать мясо, рыбу, фрукты себе и детям, это нормально, главное, что с голода не мрут, холопы!

29.05.2020 14:45
- гость -

Скотина это, а не министр.

29.05.2020 14:47
гость

я вот думаю, как такой человек "не далекий" может занимать такой высокий пост, ведь она ни какая-то там секретарша, а целый ЗАМ министра. Ответ только один, чья-то мохнатая рука ее туда назначила, другого объяснения нет.

29.05.2020 14:49
- гость -

На счёт скотины - поддерживаю!!!

29.05.2020 14:52
- гость -

29.05.2020 14:47
гость
Чью то мохнатую "руку" она с...а )))

29.05.2020 14:57
месный

29.05.2020 14:47
гость


Как как. Там главное уметь получать высокую зарплату, и выполнять распоряжения сверху.

29.05.2020 14:58
котовод

Чтоб ее поганый рот
Целый год бы жил на МРОТ
и тогда бы та скотина
поняла простолюдина.
Ей с зарплатой замминистра
непонять же тракториста
или мать троих детей
весь народ для них плебей

29.05.2020 14:59
- гость -

14-52

это в прошедшем времени?

29.05.2020 15:01
- гость -

Эпидемия чубайсовируса косит власть имущих.

29.05.2020 15:02
69

Даже если кто то умрет с голода, скажут что это не правда и все. Тыщу раз уже так делали

29.05.2020 15:02
гость

Чтоб ее поганый рот
Целый год бы жил на МРОТ
и тогда бы та скотина
поняла простолюдина.
Ей с зарплатой замминистра
непонять же тракториста
или мать троих детей
весь народ для них плебей

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!

29.05.2020 15:03
- гость -

под фразой "никто не умер" можно подразумевать многое и хорошее и плохое.
Но часто подразумевают предел общественных отношений.

29.05.2020 15:06
- гость -

29.05.2020 14:58
котовод

Браво

29.05.2020 15:09
- гость -

А сколько надо, чтобы умерло от голода, один, два, десять, сколько, чтобы увидели проблему?

29.05.2020 15:09
- гость -

Это не она дура и сволочь, а просты ты не поймешь, что она живет в другом мире, поскольку ее доходы с твоими не сравнимы.

29.05.2020 15:16
- гость -

А чем она он вождя нашего отличается - он тоже считает что 17 000 рублей это средний класс и отказал в поддержке населению, в отличии от забугорья...

29.05.2020 15:16
- гость -

завтра напишут - я ни это имела ввиду - как всегда

29.05.2020 15:20
- гость -

Очередная писька говорящая (с ушами)

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