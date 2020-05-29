Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Инфографика

Более миллиарда рублей потратят в Барнауле в 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог в рамках нацпроекта "БКАД". В столице края приведут в порядок 38 дорог общей протяженностью 38,4 километра. Также в Барнауле начнут строить сразу несколько новых автомагистралей. Все о дорожном ремонте в этом году – в нашей инфографике. Нажмите на картинку для ее увеличения.