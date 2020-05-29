Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Инфографика

Более миллиарда рублей потратят в Барнауле в 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог в рамках нацпроекта "БКАД". В столице края приведут в порядок 38 дорог общей протяженностью 38,4 километра. Также в Барнауле начнут строить сразу несколько новых автомагистралей. Все о дорожном ремонте в этом году – в нашей инфографике. Нажмите на картинку для ее увеличения.
Комментарии
Амик дайте пожалуйста информацию какие дороги отремонтируют в крае. Интересует направление Белоярск-Заринск-Тогул. Заранее спасибо!
Попова 3 км за 600млн? там что бордюры золотые будут? или вместо щебенки алмазы? это что за цены такие? возьмем к примеру ширину дороги по две полосы в каждом направлении каждая полоса пусть будет по 3м итого ширина 12 метров и умножим на протяженность 3000 метров получим площадь участка 36000 м2 и теперь 600мл разделим на 36тыс кв метров получается цена 16,6 тыс рублей за квадратный метр? просто ради интереса позвоните по авито узнать сколько стоит за асфальтировать участок с подготовкой и материалом, думаю не больше 3 тыс за квадрат, а может и того меньше если объем большой
Стесняюсь спросить! А где обещанная Дугиным и Шеломейцевым ливневка, но новом отрезке солнечной поляны которую прошлой осенью открыли, обещали что её в этом году доделают?
ЗЫЗЫ: Ну 207 м. за 27,5 млн.р., это сильно, даже московскую кольцевую переплюнули.!
29.05.2020 15:00
гость
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