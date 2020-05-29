Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанные Роспотребнадзором совместно с ЦИК рекомендации.
Согласно документу, для проведения голосования рядом с обычными избирательными участками необходимо оборудовать площадки на открытом воздухе. Место голосования может представлять собой несколько веранд, навесов или тентов.
Кроме того, вблизи каждой площадки должна быть оборудована санитарная комната с водоснабжением, мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками. Ими будут пользоваться члены комиссии и участники голосования.
На местах организуют температурный контроль. При повышенной температуре голосующего будут отправлять в отдельное помещение с урной для бюллетеней. Также на территориях участков должны предусмотреть схему движения, чтобы исключить массовое скопление людей в очереди.
Как отмечается в инструкции, голосование могут растянуть на несколько дней, а граждане, которые не смогут выразить свое мнение в рекомендованную дату, имеют право посетить участок в другие дни.
Кроме того, избиркомы получат данные обо всех зараженных коронавирусом. Этих жителей страны члены комиссии посетят в костюмах химзащиты, не входя при этом в квартиру или дом. Те, кто находится на карантине с подозрением на COVID-19, должны будут посетить специально выделенное место для голосования.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию, предложенным Владимиром Путиным, должно было пройти 22 апреля. Однако пандемия коронавируса изменила планы и сбор народного мнения был перенесен на неопределенный срок. Среди возможных дат назывались 24 июня, а также 1 июля и 8 июля.
Комментарии
В виде митинга против поправок? Да?
А ручку каждому индивидуальную выдадут? А то вдруг кто-то из предыдущих специально послюнявит ручку. Говорили же на пластмассе дольше сохраняется вирус.
Как вобще можно голосовать за ряд предложений , а не за каждое. Смехота.
я для себя другого варианта, кроме как БОЙКОТ не вижу
По государственным каналам постоянно крутят ролики про поправки. Буквально вчера попался один. Там с придыханием сообщалось, что в новой редакции КРФ будет статья о том, что МРОТ приравняют к прожиточному минимуму.
Как известно, прожиточный минимум в крае обычно ниже МРОТа. То есть конституционно закрепят уменьшение МРОТа?
Все жду, когда по телевизору прочитают весь текст поправкИ, а то все единичные цитаты.
Даже "мелкого шрифта нет".
Если отменят пенсионную реформу тогда пойду,а так нет и вообще,почему такая спешка
Да нас рать власти на наши голова (эти поправки в конституцию уже все подписаны, в том числе и обнуленным). Это ведь сама Панфилова -сказала
Кто прийдет глосовать, того сразу в дурку можно отправлять, поскольку даже формально никаких внешних наблюдателей не будет. Будет как обычно стабильно -146%
Помню мне один пытался впарить впарить машину со скрученным пробегом. И салон хвалил и колёса ...
А мне приятель рассказывал, как энное количество лет продавал привезенную из Владика машину(реальная история). Женщина -покупательница увидела в салоне телевизор: "Всё, беру!" На двигатель и прочее даже не взглянула.
Вождю не терпится!
С шулерами играть, себя не уважать
как кричать, одни пенсионеры голосуют, потому так и живем, на диване все умные, а сходить проголосовать и попытаться, чтобы за вас не проголосовали "как надо" - сразу лень