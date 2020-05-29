Пятница, 29 Май, 15:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,1
€ 78,26
23°

387623 +8572
Обь
399см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе

, ИА "Амител"
Больные COVID-19 будут голосовать отдельно от всех
Фото: n-vartovsk.ru

Фото: n-vartovsk.ru

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанные Роспотребнадзором совместно с ЦИК рекомендации.

Согласно документу, для проведения голосования рядом с обычными избирательными участками необходимо оборудовать площадки на открытом воздухе. Место голосования может представлять собой несколько веранд, навесов или тентов.

Кроме того, вблизи каждой площадки должна быть оборудована санитарная комната с водоснабжением, мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками. Ими будут пользоваться члены комиссии и участники голосования.

На местах организуют температурный контроль. При повышенной температуре голосующего будут отправлять в отдельное помещение с урной для бюллетеней. Также на территориях участков должны предусмотреть схему движения, чтобы исключить массовое скопление людей в очереди.

Как отмечается в инструкции, голосование могут растянуть на несколько дней, а граждане, которые не смогут выразить свое мнение в рекомендованную дату, имеют право посетить участок в другие дни.

Кроме того, избиркомы получат данные обо всех зараженных коронавирусом. Этих жителей страны члены комиссии посетят в костюмах химзащиты, не входя при этом в квартиру или дом. Те, кто находится на карантине с подозрением на COVID-19, должны будут посетить специально выделенное место для голосования.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию, предложенным Владимиром Путиным, должно было пройти 22 апреля. Однако пандемия коронавируса изменила планы и сбор народного мнения был перенесен на неопределенный срок. Среди возможных дат назывались 24 июня, а также 1 июля и 8 июля.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.05.2020 14:23
- гость -

В виде митинга против поправок? Да?

29.05.2020 14:23
- гость -

А ручку каждому индивидуальную выдадут? А то вдруг кто-то из предыдущих специально послюнявит ручку. Говорили же на пластмассе дольше сохраняется вирус.

29.05.2020 14:45
Логика

Как вобще можно голосовать за ряд предложений , а не за каждое. Смехота.

29.05.2020 14:48
гость

я для себя другого варианта, кроме как БОЙКОТ не вижу

29.05.2020 14:49
МОМЕНТ

По государственным каналам постоянно крутят ролики про поправки. Буквально вчера попался один. Там с придыханием сообщалось, что в новой редакции КРФ будет статья о том, что МРОТ приравняют к прожиточному минимуму.
Как известно, прожиточный минимум в крае обычно ниже МРОТа. То есть конституционно закрепят уменьшение МРОТа?

29.05.2020 14:51
- гость -

Все жду, когда по телевизору прочитают весь текст поправкИ, а то все единичные цитаты.
Даже "мелкого шрифта нет".

29.05.2020 15:01
- гость -

Если отменят пенсионную реформу тогда пойду,а так нет и вообще,почему такая спешка

29.05.2020 15:01
- гость -

Да нас рать власти на наши голова (эти поправки в конституцию уже все подписаны, в том числе и обнуленным). Это ведь сама Панфилова -сказала

29.05.2020 15:05
- гость -

Кто прийдет глосовать, того сразу в дурку можно отправлять, поскольку даже формально никаких внешних наблюдателей не будет. Будет как обычно стабильно -146%

29.05.2020 15:08
- гость -

Помню мне один пытался впарить впарить машину со скрученным пробегом. И салон хвалил и колёса ...

29.05.2020 15:13
- гость -

А мне приятель рассказывал, как энное количество лет продавал привезенную из Владика машину(реальная история). Женщина -покупательница увидела в салоне телевизор: "Всё, беру!" На двигатель и прочее даже не взглянула.

29.05.2020 15:20
- гость -

Вождю не терпится!

29.05.2020 15:25
- гость -

С шулерами играть, себя не уважать

29.05.2020 15:45
гость

как кричать, одни пенсионеры голосуют, потому так и живем, на диване все умные, а сходить проголосовать и попытаться, чтобы за вас не проголосовали "как надо" - сразу лень

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
15:42
Моргенштерн показал, как выглядел год назад 0
15:30
Новый рекорд. 232 человека с коронавирусом скончались за сутки в России 0
15:20
Жесткое задержание. Главу Славгорода поймали на взятке в 2 млн рублей 10
15:05
В России предложили создать реестр педофилов 2
14:43
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Алтайском крае. Фото 0
14:30
"Никто у нас еще с голоду не умер". Министр высказалась о нехватке денег у населения 23
14:19
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе 14
14:06
Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Инфографика 4
13:55
Одно из общежитий Алтайского медуниверситета переводят в формат обсерватора 6
13:45
Без лишних хлопот. Как быстро продать автомобиль с пробегом 0
13:29
Стало известно, от чего жители Алтайского края умирают чаще всего 14
13:15
Родителям нельзя. В Алтайском крае рассказали, как будут работать детские лагеря 5
13:01
Скончался самый старый мужчина на Земле 1
12:48
Ремонт фондов и развитие производства. Как "Курорт Белокуриха" выживает в пандемию 0
12:35
Думали, что выживают единицы. Как семья барнаульцев с детьми переболела коронавирусом 44
12:23
"Насосался крови и отвалился". Доктор Мясников назвал причину ослабления коронавируса 17
12:09
Краевой суд поставил точку в деле бывшего управделами губернатора Карлина 7
12:03
Как дома, только на природе: проводим лето на даче с комфортом 0
11:50
"Поддомкратил". Легковой автомобиль врезался в маршрутку в Барнауле 13
11:35
Галкин записал пародию на обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 6
11:23
21 человек с коронавирусом умер в Алтайском крае 21
11:19
Безработных в России может стать в три раза больше 1
11:19
Еще 75 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 12
11:05
Ударил лбом. Подросток и полицейский подрались на школьном стадионе в Барнауле 21
11:00
Кто поможет бизнесу. Как алтайские предприниматели используют господдержку 0
10:49
Четыре этапа. На Алтае разработали план реанимации туризма 11
10:35
Мошенники украли более 600 тысяч рублей у жительницы Барнаула 3
10:22
Россиян не будут увольнять во время пандемии коронавируса 7
10:11
Часть барнаульцев останется без горячей воды 1 июня 0
10:01
Любители Dota2 и World of Tanks сразятся в турнире за "Кубок Ростелекома" 0
09:40
Бейсболист-рецидивист. Жителя Алтайского края осудят за убийство бойфренда сестры 0
09:29
"Аэрофлот" обяжет пассажиров надевать маски и перчатки во время полетов 11
09:14
Спокойно, вы в безопасности! Как защитить себя и свое имущество от воров 0
09:00
Автомобиль "Яндекс. Такси" перевернулся в центре Барнаула 14
08:45
Шесть новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
08:30
"Упадешь замертво". Почему никто не может помочь "задыхающимся" жильцам ЖК в Барнауле 124
08:17
В Барнауле художница-авангардистка украшает городские закоулки 26
08:03
Поколение Next. Где научить ребенка делать мультики и снимать свой блог 7
07:47
В Индии умер йог, который утверждал, что не пил и не ел 80 лет 6
07:31
Российские поезда начнут перевозить пассажиров без учета социальной дистанции 3
07:16
Банк, который поддерживает. Какие возможности в кризис предлагает "Сибсоцбанк" 1
07:01
"Виктор Петрович все понял". Как алтайские депутаты отреагировали на отчет Томенко 8
06:50
Ученые создали препарат против смертельной опухоли мозга 0
06:33
Неудачный выбор. Как не стоит одеваться летом 10
06:19
Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года 1
06:02
Комфортная пятница. О погоде в Алтайском крае 29 мая 0
23:46
Такой день. Итоговый отчет губернатора и поджог дома в центре Барнаула 0
23:35
Журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны" задержали в Москве 12
23:05
Академик рассказал о том, что маски и перчатки могут навредить здоровью 0
22:40
"Коронавирус – штука реальная". Кремль отреагировал на неверие россиян в COVID-19 14

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.