Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанные Роспотребнадзором совместно с ЦИК рекомендации.

Согласно документу, для проведения голосования рядом с обычными избирательными участками необходимо оборудовать площадки на открытом воздухе. Место голосования может представлять собой несколько веранд, навесов или тентов.

Кроме того, вблизи каждой площадки должна быть оборудована санитарная комната с водоснабжением, мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками. Ими будут пользоваться члены комиссии и участники голосования.

На местах организуют температурный контроль. При повышенной температуре голосующего будут отправлять в отдельное помещение с урной для бюллетеней. Также на территориях участков должны предусмотреть схему движения, чтобы исключить массовое скопление людей в очереди.

Как отмечается в инструкции, голосование могут растянуть на несколько дней, а граждане, которые не смогут выразить свое мнение в рекомендованную дату, имеют право посетить участок в другие дни.

Кроме того, избиркомы получат данные обо всех зараженных коронавирусом. Этих жителей страны члены комиссии посетят в костюмах химзащиты, не входя при этом в квартиру или дом. Те, кто находится на карантине с подозрением на COVID-19, должны будут посетить специально выделенное место для голосования.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию, предложенным Владимиром Путиным, должно было пройти 22 апреля. Однако пандемия коронавируса изменила планы и сбор народного мнения был перенесен на неопределенный срок. Среди возможных дат назывались 24 июня, а также 1 июля и 8 июля.