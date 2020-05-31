Джентльмены предпочитают блондинок. Самые знаменитые белокурые секс-символы Голливуда

Фото: Elle

В последний день весны в мире отмечается День блондинок. О происхождении праздника есть несколько версий, по одной из них инициаторами Дня блондинки стали светловолосые дамы-адвокаты, над которыми постоянно подшучивали их мужчины-коллеги.

Сегодня о блондинках продолжают рассказывать анекдоты, писать сказки, над ними шутят, но ими и восхищаются. Amic.ru предлагает вам фотоподборку топовых белокурых знаменитостей, которые покорили мир своей красотой и обаянием.