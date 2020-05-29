В России предложили создать реестр педофилов

Омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за теми, кто в него попал, сообщает "Интерфакс".

Уполномоченная подчеркнула, что совершившим ранее преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних стоит запретить доступ в интернет и какие-либо контакты с детьми. Кроме того, за виновными необходимо организовать пожизненный административный надзор.

По данным Кузнецовой, количество насильственных действий против несовершеннолетних за два года увеличилось почти на 14% – до 5,7 тысячи в год, а развратных действий – почти на треть, до двух тысяч.

Также, по ее словам, остается проблема самовольных уходов детей из семей, хотя количество таких инцидентов значительно сократилось: с восьми тысяч в 2017 году до двух тысяч в 2019.