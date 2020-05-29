В России предложили создать реестр педофилов

Омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за теми, кто в него попал, сообщает "Интерфакс".
Уполномоченная подчеркнула, что совершившим ранее преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних стоит запретить доступ в интернет и какие-либо контакты с детьми. Кроме того, за виновными необходимо организовать пожизненный административный надзор.
По данным Кузнецовой, количество насильственных действий против несовершеннолетних за два года увеличилось почти на 14% – до 5,7 тысячи в год, а развратных действий – почти на треть, до двух тысяч.
Также, по ее словам, остается проблема самовольных уходов детей из семей, хотя количество таких инцидентов значительно сократилось: с восьми тысяч в 2017 году до двух тысяч в 2019.
Комментарии
Надо их лишать соответствующего органа.
Это очень опасно, потому что на этой теме кого угодно можно обвинить почти без доказательств. Причем это тесно связано с преследованием по половому произнаку. Вот даже в статье фотография мужчина и ребенок. А почему не женщина бьет ребенка, или не бабка совращает подростка?
У нас сильнейший перекос, направленный против мужчин.
29.05.2020 15:32 гость
... не бабка совращает подростка?
Это как? 70 летняя бабка пристает к 7 летнему? Даже не хочется Вам напоминать физиологию.
https://yandex.ru/news/story/Na_Kamchatke_zhenshhina_sovratila_13-letnego_podrostka--b3cd0f4f52a0fdfeeeb3016b2b355841?appsearch_header=1&from=story&lang=ru&lr=213&rubric=Petropavlovsk&stid=AE1yMw_6Ui8-HKGi4HMU
А почему вы решили, что к женщинам это не будет иметь отношение? Это раз. А второе про подростков, я никак не могу себе представить, что мальчик не хотел, сопротивлялся, а его заставили и причинили душевную и физическую травму. Особенно учитывая буйство гормонов в подростковом возрасте. Но я не в коем случае не оправдываю это.
С девочками все сложнее, там и последствия хуже - беременности, аборты и невозможность иметь детей в будущем. Поэтому и перекос в сторону мужчин больше, не потому что они мужчины, а потому что расхлебывать потом последствия родителям девочки и порой всю жизнь.
прям Death Note какой-то придумали...