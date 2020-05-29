Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Алтайском крае. Фото

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В Романовском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на региональную ГИБДД.

Столкновение "КамАЗа" и Scania случилось в четверг вечером, 28 мая, на 210-м километре автодороги К-17.

Отмечается, что мужчина 1978 года рождения, находясь за рулем Scania, двигался со стороны села Завьялово и не предоставил на перекрестке преимущество "КамАЗу", которым управлял водитель 1974 года рождения.

В результате аварии пассажир отечественного грузовика – мужчина 1968 года рождения – погиб на месте до приезда медиков. Водителя "КамАЗа" госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель Scania не пострадал.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

В комментариях в соцсетях очевидцы пишут, что водитель Scania бодрствовал двое суток подряд и попросту уснул за рулем.