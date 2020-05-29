Российский певец Моргенштерн на своей странице в Instagram выложил фото из серии "до и после". Артист показал, как он выглядел еще год назад. По словам Моргенштерна, тогда он весил 97 килограммов, однако сумел собраться, скинуть 20 килограммов и заиметь накачанный торс и крепкие бицепсы.
Напомним, настоящее имя певца – Алишер Валеев. Он родился в Уфе в 1998 году. Первый микрофон Алишеру купила мама, она же дала немного денег на раскрутку в YouTube.
С этой видеоплатформы Моргенштерн и начал свое восхождение к популярности. Исполнитель вел блог #ИзиРеп, в котором показывал, как можно делать рэп-хиты с миллионами просмотров.
Комментарии
Моргенштерн показал, как выглядел год назад
Тогда артист весил на 20 кг меньше
Артист показал, как он выглядел еще год назад. По словам Моргенштерна, тогда он весил 97 килограммов, однако сумел собраться, скинуть 20 килограммов и заиметь накачанный торс и крепкие бицепсы.
Вы вообще о чем?
Ты дурачком не прикидывайся. Мож двенадцатилетний петя тебе ситуацию с фото объяснил? Типа предлагал ему отказался бгггг.
Как так год назад весил на 20 кг меньше, а за год похудел на 20. Автор статьи внимательней надо быть.
Хтоэто?
Я сначала подумал Дымковская игрушка какая то
Трехкратного Олимпийского чемпиона по прыжкам с трамплина Томаса Моргенштерна знаю. А это кто такой? Дальний родственник?)))))
29.05.2020 16:23
- гость -
Племянник Крузенштерна.