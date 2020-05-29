Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Российский певец Моргенштерн на своей странице в Instagram выложил фото из серии "до и после". Артист показал, как он выглядел еще год назад. По словам Моргенштерна, тогда он весил 97 килограммов, однако сумел собраться, скинуть 20 килограммов и заиметь накачанный торс и крепкие бицепсы.

Напомним, настоящее имя певца – Алишер Валеев. Он родился в Уфе в 1998 году. Первый микрофон Алишеру купила мама, она же дала немного денег на раскрутку в YouTube.

С этой видеоплатформы Моргенштерн и начал свое восхождение к популярности. Исполнитель вел блог #ИзиРеп, в котором показывал, как можно делать рэп-хиты с миллионами просмотров.