Относительно теплые и относительно сухие выходные обещают синоптики на нынешней неделе в Алтайском крае.

По данным регионального Гидрометцентра, в субботу днем, 30 мая, по краю ожидается +21...+26 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров.

В воскресенье, 31 мая, в регионе воздух прогреется уже до +20...+25 градусов, а по западу и вовсе до +30. При этом осадков не прогнозируется, ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 метров.

В Барнауле в субботу утром кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 метров. В течение дня воздух прогреется до +21...+23 градусов.

Такая же температура сохранится и в последний весенний день. Но осадков уже не ожидается, а ветер успокоится и будет дуть с запада со скоростью 8-13 м/с.