Геннадий Онищенко назвал одно из наиболее вероятных мест заражения COVID-19

Подъезд – одно из наиболее вероятных мест заражения коронавирусом. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Парламентской газете".

"По моей оценке, подъезд – самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", – заявил специалист.

По мнению Онищенко, в подъездах почти нет солнечного света, а потому вирус может долгое время сохраняться в воздухе и на поверхностях. Кроме того, на лестничных площадках и в лифтах легко столкнуться с зараженными соседями.

Врач объяснил, что лучше всего выходить из квартиры сразу в маске и перчатках, поскольку это поможет снизить риск инфицирования.

Ранее amic.ru сообщил, что ношение перчаток может навредить организму человека – на них собираются бактерии и грибки, которые при попадании на кожу могут вызвать поражение кожи. Кроме того, опасными оказались и маски при ношении на улице – спустя несколько часов средство защиты загрязняется и превращается в средство заражения.