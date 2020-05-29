Геннадий Онищенко назвал одно из наиболее вероятных мест заражения COVID-19

Подъезд – одно из наиболее вероятных мест заражения коронавирусом. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Парламентской газете".
"По моей оценке, подъезд – самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", – заявил специалист.
По мнению Онищенко, в подъездах почти нет солнечного света, а потому вирус может долгое время сохраняться в воздухе и на поверхностях. Кроме того, на лестничных площадках и в лифтах легко столкнуться с зараженными соседями.
Врач объяснил, что лучше всего выходить из квартиры сразу в маске и перчатках, поскольку это поможет снизить риск инфицирования.
Ранее amic.ru сообщил, что ношение перчаток может навредить организму человека – на них собираются бактерии и грибки, которые при попадании на кожу могут вызвать поражение кожи. Кроме того, опасными оказались и маски при ношении на улице – спустя несколько часов средство защиты загрязняется и превращается в средство заражения.
Комментарии
Уже не знают какие сказки придумать для запугивания народа, только бы намордники покупали. По этой теории тогда надо с костылями и в гипсе выходить из хаты, а вдруг на лестнице свалишся и ногу сломаешь, а ты раз такой с костылями и в гипсе)))
Подъезд – одно из наиболее вероятных мест заражения коронавирусом. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Парламентской газете".
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Ещё бы наш Роспотребнадзор об этом узнал. И стал проверять состояние подъездов. Потому что хитроумные мэры закрывают глаза на повсеместное отсутствие дезинфекции.
29.05.2020 16:15
Alex1976
лестнице свалишся и ногу сломаешь
Для тебя вариант, да. И на намордниках сэкономишь.
странно что до сих пор мясников и онищенко не дефилируют в прозрачных защитных костюмах на голое тело
Так вот почему люди все чаще стали выходить в окно? Особенно миллиардеры...
29.05.2020 16:15
Alex1976
Так это одна из приоритетных задач правительства. Воля людей полностью подчинена требованиям правительства. Людям наплевать, что попираются их права, что правительство навязывает свои хотелки, что все решается за средства самих же людей...
У всех в головах - какой опасный этот вирус!!! Вирус сидит у власти! Вот где самая большая проблема страны!