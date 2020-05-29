Супруг звезды фильма "Москва слезам не верит" скончался от коронавируса

Кинорежиссер Самвел Гаспаров, муж звезды фильма "Москва слезам не верит" Натальи Вавиловой, скончался с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил редактор Георгий Сааков на своей странице в Facebook.

7 июня Гаспарову должно было исполниться 82 года. Отмечается, что 61-летняя Вавилова тоже больна COVID-19, однако подробности ее состояния неизвестны.

Гаспаров окончил ВГИК в 1970 году, а в 1974 дебютировал как режиссер фильма "Рейс первый, рейс последний". Также он снял картины "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган" и другие.

Его супруга стала известна по роли Александры Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит", а после снялась в лентах "Розыгрыш", "Не ходите, девки, замуж" и других. С будущим мужем Наталья Вавилова познакомилась в 1979 году.