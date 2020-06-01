"Кто, черт возьми, она такая?": неизвестные фото молодой Мэрилин Монро

Фото: facebook.com/LIFE

1 июня 2020 года исполняется 94 года со дня рождения культовой актрисы, певицы и модели Мэрилин Монро. В 1950 году фотограф журнала LIFE Эд Кларк Теннесси провел фотосессию еще малоизвестной тогда Нормы Джин Мортенсон, которая совсем скоро прогремит на весь мир как Мэрилин Монро. Организовать съемку фотографу предложил его друг из компании 20th Century Fox, который увидел в ней новое лицо киноиндустрии.

"Я отправил несколько снимков в LIFE в Нью-Йорк, но они вернулись со словами: "Кто, черт возьми, такая эта Мэрилин Монро?" – рассказал Эд Кларк.

Никто и не предполагал, что девушка в будущем станет секс-символом всех времен и народов.