"Без слез не глянешь". Барнаульцы пожаловались на грязь в городском автобусе

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула пожаловались на ужасные условия в городском автобусе № 110, сообщает паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте".

"Вот такой беспредел в наших автобусах! И речь даже не о санитарной обработке", — посетовали жители краевой столицы.

На снимках видно, что в салоне очень много пыли и грязи, разбросаны фантики и прочий мусор.

Комментаторы под заметкой подчеркнули, что у автобусов с этого маршрута действительно есть проблемы с чистотой. "Это, наверное, второй маршрут. Там такие автобусы ходят, без слез не глянешь", — написал один из пользователей.

Впрочем, далеко не все комментаторы поддержали негодования неравнодушных к гигиене и здоровью барнаульцев. Так, некоторые призвали вместо того, чтобы жаловаться, ходить пешком или купить машину. Другие отметили то, что автобусы такие грязные из-за самих пассажиров, которые заходят в них с грязными ногами и мусорят.

"Скажите спасибо, что вообще хоть такие ходят", — отметил один из участников дискуссии.