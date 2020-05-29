Михаил Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин добавил средства массовой информации в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Включение СМИ в этот список означает, что редакции изданий смогут, как и другие пострадавшие предприятия, получить полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и мораторий на арендные платежи.

Кроме того, им предоставят беспроцентные кредиты на неотложные нужды и зарплаты, льготные кредиты под 2% на любые цели, а также мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Поддержку получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень включено печатание газет.

"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", – отметил Мишустин.

По последним данным, в России зарегистрировано 387 623 заболевших коронавирусом и 4 374 летальных случая.