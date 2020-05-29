Михаил Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин добавил средства массовой информации в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Включение СМИ в этот список означает, что редакции изданий смогут, как и другие пострадавшие предприятия, получить полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и мораторий на арендные платежи.
Кроме того, им предоставят беспроцентные кредиты на неотложные нужды и зарплаты, льготные кредиты под 2% на любые цели, а также мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Поддержку получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень включено печатание газет.
"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", – отметил Мишустин.
По последним данным, в России зарегистрировано 387 623 заболевших коронавирусом и 4 374 летальных случая.
Комментарии
У лысого осложнение после больнички
Включение СМИ в этот список означает, что редакции изданий смогут, как и другие пострадавшие предприятия, получить полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и мораторий на арендные платежи.
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Интересно, по какому принципу будут составлять список
Не задумывались, кто почти 24 часа в сутки, пишет для вас, господа комментаторы, на амике и на других новостных интернет изданиях?.. А получает от вас ведро помоев вместо спасибо.
ТАк СМИ как раз сечас и работают на полную мощность! Катастрофы, скандалы, кризисы, эпидемии - это хлеб современной жарналистики!
29.05.2020 19:16
- гость -
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....и войны... и горе матерей, потерявших своих сыновей в мирное время, пока некоторые "гости" возлежат на диванчиках с ноутом и чипсами - и седые волосы в 30 лет, вот такие "скандалы" у наших мальчиков-корреспондентов (журналистов).
29.05.2020 19:16
- гость -
Да, комментаторам надо объединиться в интернет-сообщества своего СМИ и получить помощь от государства. Как вариант, по новому дивану.
29.05.2020 19:16
- гость -
Не задумывались, кто почти 24 часа в сутки, пишет для вас, господа комментаторы, на амике и на других новостных интернет изданиях?.. А получает от вас ведро помоев вместо спасибо.
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Это вы случайно не про томенковских троллей, которые топили за него во время избирательной компании, а теперь призывают население не верить в коронавирус?
Не надо врать, многие наоборот наварились на ситуации с коронавирусом. Популярность новостных пабликов резко возросла. Чем больше людей в сутки, тем больше денег. Посмотрите на посещаемость того же амика) Счётчик внизу.
Я не умаляю работу журналистов, но они не пострадавшие. Это факт.