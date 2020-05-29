Подсчитана доля российских туристов с "терпением на исходе" из-за самоизоляции

Более половины (52,1%) российских туристов готовы воздержаться от путешествий и соблюдать режим самоизоляции столько, сколько потребуется, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на результаты опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Кроме того, 17% путешественников заявили, что готовы пренебречь путешествиями и находиться в самоизоляции до одного года. А 16,4% участников исследования заявили, что у них "терпение уже на исходе", поскольку приемлемый срок нахождения в изоляции для них составляет всего два месяца.

Кроме того, 7,2% и 7,3% респондентов сообщили, что могут прожить без путешествий три-четыре месяца или до полугода соответственно.

Ранее россиянам рассказали, когда можно будет отдыхать за границей. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, раньше осени в этом году отправиться в путешествие за рубеж не получится.