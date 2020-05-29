Почти к полутора тысячам человек присосались клещи в Алтайском крае за неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 1 374 жителя Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона активности клещей (24 марта) в медучреждения региона с жалобами на укусы этих насекомых обратились 6 629 человек, более двух тысяч из которых – дети в возрасте до 14 лет. Всем детям, кому это было необходимо, ввели иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших от присасывания, в 5% случаев выявили вирус клещевого энцефалита. Среди укушенных заболевших нет.

Пик активности клещей в Алтайском крае продолжается.

В ведомстве напомнили, что при выезде на природу следует соблюдать меры предосторожности. В частности, чтобы исключить возможность присасывания клещей, следует тщательно заправлять одежду, а воротники и манжеты рукавов должны плотно прилегать к телу. Помимо этого рекомендуется использовать специальные отпугивающие средства.