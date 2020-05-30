Врачи рассказали о признаках диабета, которые необходимо вовремя заметить

Врачи рассказали о первых признаках диабета, которые проявляются ещё до полноценного развития патологии. Об этом сообщает MedikForum.ru со ссылкой на HeathInfo.

Один из главных симптомов постоянного повышения уровня глюкозы в крови – частое мочеиспускание. Оно также может быть признаком болезней почек или воспаления мочеполовой системы, однако при отсутствии этих заболеваний является прямым указателем на патологию.

Вторым по важности проявлением является жажда, которая возникает из-за обезвоживания организма. Одним из явных ее проявлений является постоянная сухость во рту, которая не всегда уходит после употребления жидкости.

Еще одним частым признаком является высокий аппетит. Голод сопровождает регулярные скачки уровня сахара в крови, которые сопровождаются желанием поесть. После употребления пищи человека с диабетом может сопровождать резкая усталость.

Серьезным симптомом развития заболевания является ухудшение зрения. Картинка становится менее четкой, границы предметов замыливаются, иногда перед глазами появляются вспышки и различные мушки.