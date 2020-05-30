Теплый день с кратковременными дождями, грозами и сильным ветром прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 30 мая, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит от +21°С до +26°С. В отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 18 м/с.

В Барнауле 29 мая столбики термометра покажут от +21°С до +23°С. В утренние часы прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 7-12 м/с, при порывах — не более 17 м/с.