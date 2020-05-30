Во дворах Барнаула нанесут разметку для пожарных

Во дворах барнаульских домов начали наносить разметку для беспрепятственного доступа спецтехники, сообщают в официальном Instagram-аккаунте администрации Барнаула.

Так, 29 мая межведомственная группа, в состав которой входили сотрудники регионального МЧС и представители мэрии краевой столицы, проверила готовность пилотной площадки для размещения спецтехники оперативных служб во дворе дома по улице Никитина, 59. Двор этого дома имеет узкий въезд и тупиковый проезд, что может затруднить прибытие пожарной машины, когда он запаркован автомобилями.

В МЧС подчеркнули, что невозможность быстро и беспрепятственно попасть к месту возникновения пожаров часто становится причиной крупных материальных потерь и человеческих жертв. Помимо припаркованного транспорта во дворах спецслужбам нередко мешают бетонные блоки и шлагбаумы, установленные местными жителями.

Как рассказал начальник Управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчев, в городе уже оборудовано две площадки для спецтехники, еще пять площадок подготовят в ближайшее время.