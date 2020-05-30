Шесть новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за минувшие сутки, информирует оперативный штаб региона.

"Коронавирус подтвердился у трёх жителей города Горно-Алтайска, жительницы Майминского района, вахтовика в Турочакском районе и жительницы Улаганского района. Пять из шести случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", — рассказали в оперштабе.

Отмечается, что выздоровели 10 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского и Усть-Коксинского районов. А у новорожденной девочки, которая родилась 28 мая на базе Майминской больницы, тест показал отрицательный результат.

Таким образом, общее число заболеваний в регионе составило 122.

Как сообщал amic.ru, 28 мая глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил ограничительные меры для туристического бизнеса. Теперь для турбаз, гостиниц, кемпингов и санаториев бронирование мест, прием и размещение гостей запрещено до 22 июня. Кроме того, до особого распоряжения по-прежнему приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и организаций общественного питания.