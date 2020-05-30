Косметика против теории заговора. В интернете появился крем против излучения 5G

Борцы против теории заговора, вышек 5G и массового чипирования, инициированного Биллом Гейтсом вышли на новый уровень. Теперь распространение фейков приносит им не только радость и веселье, но и деньги.

Так, на одном из популярных российских сервисов объявлений появился "уникальный" лот – крем, который, по словам производителя, защищает от "зомбирующего" 5G излучения.

"Крем позволяет использовать защиту от 5G излучений, а также увлажняет кожу. Это еще не все, данный крем поможет почувствовать полную защиту от излучений", – сказано в описании.

А просят за такой чудесный инструмент защиты всего ничего – от 400 до 1500 тысяч рублей.