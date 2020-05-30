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Косметика против теории заговора. В интернете появился крем против излучения 5G

, ИА "Амител"
Производитель утверждает, что средство работает

Борцы против теории заговора, вышек 5G и массового чипирования, инициированного Биллом Гейтсом вышли на новый уровень. Теперь распространение фейков приносит им не только радость и веселье, но и деньги.

Так, на одном из популярных российских сервисов объявлений появился "уникальный" лот – крем, который, по словам производителя, защищает от "зомбирующего" 5G излучения. 

"Крем позволяет использовать защиту от 5G излучений, а также увлажняет кожу. Это еще не все, данный крем поможет почувствовать полную защиту от излучений", – сказано в описании. 

А просят за такой чудесный инструмент защиты всего ничего – от 400 до 1500 тысяч рублей.  

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.05.2020 15:19
- гость -

А что шапочка из фольги уже не помогает?

30.05.2020 16:25
Гость

Шапочка из фольги помогает, если её смазать кремом

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