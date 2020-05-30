Пролетая над Германией пилот нарисовал в небе мем

Пилот самолета Diamond DA20-A1 Katana в небе над Германией нарисовал изображение мема trollface. Маршут, по которому пролетел самолет отображается на сайте Flightradar24.

На то, чтобы вывести на радарах картинку с мемом, ему потребовалось почти 2,5 часа.

В последнее время пилоты часто стали оставлять послания на экранах радаров. Например, россиянин Олег Кобзев в небе над Тульской областью написал "А где все?", а спустя день в Америке над штатом Флорида появилась надпись "Мой руки", которую пилот оставил на русском языке. Так авиаторы выразили солидарность врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией.