В России начнут штрафовать за отказ от вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за отказ от прививок. Но речь идет только о лицах из профессиональных групп риска, и речь не идет о гражданах, прививающихся в рамках национального плана прививок, пишет ТАСС.

"КоАП устанавливает административную ответственность только для тех физических и юридических лиц, чья деятельность связана с санитарно-эпидемиологическими рисками и по закону есть обязанность по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий", — пояснил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

Он добавил, что административная ответственность наступит только в том случае, если появится "обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле".

Санкция данной статьи предусматривает штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток.