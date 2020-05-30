Почти девять тысяч человек в России заразились коронавирусом за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 9852 человек из 83 регионов. Такие данные предоставил оперативный штаб.
Сообщается, что 42 процента из них ранее контактировали с инфицированными лицами. На момент взятия тестов у них не было никаких клинических признаков болезни.
В десятку регионов с самым большим числом новых зараженных вошли: Москва (2367), Московская область (739), Санкт-Петербург (365), Нижегородская область (289), Свердловская область (261), Ханты-Мансийский АО (167), Иркутская область (162), Архангельская область (158), Волгоградская область (154), Ростовская область (152).
Напомним, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался.
Комментарии
Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев рассказал, что изменения в легких у половины выписанных из больниц самых тяжелых пациентов с коронавирусом проходят через три недели.
«Через три недели у 53% выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в легких. А в больницы попадают самые тяжелые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжелых последствий», — рассказал он «Интерфаксу» в субботу, 30 мая.
За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 9852 человек
Почти девять тысяч человек в России
Самые большие изменения у тех, кто не выписался из больницы
На сайте коронавирусстоп 8952 человека. Опечатка у вас.
Лёгкие? И что теперь собачатину жрать?