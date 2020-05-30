Такой день. Сокращение врачей детской больницы и новые случаи заражения коронавирусом

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в субботу, 30 мая.

Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства записали видео, на котором зачитали указ о сокращении. Позднее главврач больницы и Минздрав эту информацию опровергли и объяснили в чем дело.

71 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки. Большинство инфицированных в Барнауле – 46 человек. Кроме того, в регионе скончался еще один пациент, у которого был подтвержден коронавирус.

В Новоалтайске произошел серьезный пожар. К моменту приезда пожарных здание горело открытым огнем. На месте спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Архитектор раскритиковал проект ЖК между "Ашаном" и "Лентой". Он считает, что строительство комплекса на несколько тысяч жителей без соответствующих коммуникаций и вблизи ТЦ может стать ошибкой.

130 домов в Барнауле остались без горячей воды из-за порыва магистрали. В связи с ремонтными работами было частично ограничено движение по Юрина и Северо-Западной, движение троллейбусов № 6 и 7 организовано по Малахова до проспекта Ленина.