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Такой день. Сокращение врачей детской больницы и новые случаи заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 30 мая

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в субботу, 30 мая. 

Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства записали видео, на котором зачитали указ о сокращении. Позднее главврач больницы и Минздрав эту информацию опровергли и объяснили в чем дело. 

71 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки. Большинство инфицированных в Барнауле – 46 человек. Кроме того, в регионе скончался еще один пациент, у которого был подтвержден коронавирус. 

В Новоалтайске произошел серьезный пожар. К моменту приезда пожарных здание горело открытым огнем. На месте спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. 

Архитектор раскритиковал проект ЖК между "Ашаном" и "Лентой". Он считает, что строительство комплекса на несколько тысяч жителей без соответствующих коммуникаций и вблизи ТЦ может стать ошибкой. 

130 домов в Барнауле остались без горячей воды из-за порыва магистрали. В связи с ремонтными работами было частично ограничено движение по Юрина и Северо-Западной, движение троллейбусов № 6 и 7 организовано по Малахова до проспекта Ленина.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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