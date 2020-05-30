Две иномарки столкнулись рядом с остановкой в Барнауле

В Барнауле напротив ТРЦ "Арена" произошло лобовое столкновение двух иномарок. Об этом сообщает группа "Barnaul 22".

У обоих автомобилей серьезно смяло переднюю часть, а одна из машин от удара отлетела к расположенной рядом автобусной остановке. Обстоятельства происшествия на данный момент уточняются, о пострадавших неизвестно. На месте работают сотрудники аварийного комиссариата.

Как ранее сообщил amic.ru, 28 мая в Алтайском крае на 210-м километре автодороги К-17 произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии 52-летний пассажир "КамАЗа" погиб на месте до приезда медиков. По сообщениям очевидцев, один из водителей не спал двое суток и попросту уснул за рулем.