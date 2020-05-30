ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

Большинство россиян поддерживают поправки к Конституции, затрагивающие социальную сферу. Об этом сообщается в результатах опроса, размещенных на сайте ВЦИОМ.

По данным опроса, 95% респондентов назвали наиболее важной поправку об обеспечении государством высокого качества и доступности медицинского обслуживания. 93% заявили о необходимости признать детей приоритетом внутренней политики, а 92% поддержали идею обязательной ежегодной индексации пенсии.

Также популярность у народа набрало предложение запретить чиновникам иметь двойное гражданство и хранить деньги за пределами страны – его поддерживает 84% опрошенных. Менее важным для жителей страны оказалось упоминание Бога в Основном законе – эта идея нашла отклик только у половины респондентов.

Результаты исследования показали, что о предстоящем голосовании знает 93% россиян, при этом почти две трети граждан страны собираются поддержать поправки Конституции. Всего в опросе приняли участие более полутора тысяч человек старше 18 лет.

Напомним, что всего в Основной закон предложили внести более 200 поправок, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина. Народное голосование по изменениям в Конституции было назначено на 23 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

Как ранее сообщил amic.ru, из-за эпидемии коронавируса голосование может пройти на открытом воздухе.