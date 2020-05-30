В Барнауле в гаражах нашли брошенный сгоревший автомобиль. Видео

Фото: "Barnaul 22"

Барнаульцы обнаружили в гаражах на улице Островского сожженные и брошенные "Жигули", сообщает Barnaul 22.

От найденного автомобиля остался только остов – стекла выбиты, а обшивка салона и приборная панель полностью выгорели. Местами на корпусе "Жигулей" уже появились ржавые разводы. Вокруг автомобиля разбросаны куски пластиковой решетки радиатора и запаска, судя по всему, вытащенная из багажника.

О происхождении "брошенки" неизвестно, однако очевидец предполагает, что автомобиль может быть в угоне.

Как ранее сообщал amic.ru, 25 мая неподалеку от Рубцовска автомобиль врезался в опору ЛЭП и загорелся.