Назван способ облегчить жизнь россиян после окончания пандемии COVID-19

Онлайн-сервисы доставки помогут сделать жизнь россиян комфортнее после окончания пандемии коронавируса, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на генерального директора "ИНФОЛайн-аналитика" Михаила Бурмистрова.

Как объяснил экономист, курьерские услуги получили импульс для развития с началом введения ограничительных мер. Для некоторых категорий людей, вроде пенсионеров, карантин будет действовать дольше, в связи с чем компании останутся востребованными и после спада распространения инфекции.

Как отметил Бурмистров, свою жизнь также смогут облегчить матери-одиночки с маленькими детьми, больные или инвалиды, для которых поход в магазин или ресторан проблематичен.

Ранее amic.ru сообщил, что по данным исследований половина россиян собирается пойти в рестораны в течение недели после их открытия.