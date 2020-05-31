31 мая жителей Алтайского края ждет почти безветренный день с кратковременными дождями и грозами, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит от +20°С до +25°С. В отдельных районах на востоке региона ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 2-7 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В Барнауле столбики термометра покажут +22...24°С, преимущественно без осадков.

В ночь на 1 июня в крае похолодает. Ночью температура составит от +8°С до +13°С, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 18 м/с. В краевой столице будет холоднее: +9...+11°С, в основном без осадков, ветер 5-10 м/с без порывов.