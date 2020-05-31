Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

Для своевременного выявления рака кожи нужно обращать внимание на все новые родинки. Особенно это касается пожилых людей. Об этом в своем Instagram рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Врач отметил, что меланома может возникнуть на теле человека, у которого нет ни одной родинки, однако и наличие родимых пятен не означает развитие заболевания. О злокачественном перерождении говорит стремительный рост, изменение цвета и плотности. Также важным признаком служат "рваные края" образования.

При этом опухоли, в отличие от обычных родинок, могут начать мокнуть или кровоточить. Как заявил Каприн, в таком случае нужно немедленно обратиться к врачу.