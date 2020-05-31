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Беременной россиянке пришлось родить прямо на улице

, ИА "Амител"
Все из-за опоздания машины скорой помощи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Нижегородской области беременной пришлось родить посреди улицы из-за опоздания скорой помощи. Об этом сообщает глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел вечером 29 мая в Дзержинске. По рассказам очевидцев, девушка не дождалась приезда скорой и начала рожать прямо на улице, а прохожая помогала ей. По приезде врачи обнаружили уже родившую девушку, лежащую на асфальте с ребенком на руках.

Как объяснил главврач больницы скорой помощи Дзержинска, медики приехали по вызову через 20 минут после звонка. Однако в комментариях очевидцы опровергли эту информацию и рассказали, что скорой не было больше часа. Кроме того, по приезде медики яеобы стали хамить в ответ на критику и пригрозили, что "могут поехать работать дальше, если их помощь больше никому не нужна".

Как заявил Мелик-Гусейнов, по факту произошедшего начато внутреннее расследование. Сейчас девушка и малыш находятся в Дзержинском перинатальном центре в удовлетворительном состоянии.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.05.2020 09:43
- гость -

Вопрос только один - куда эта девушка)) пошла вечером на сносях да так далеко, что домой вернуться не смогла?

31.05.2020 09:46
- гость -

А что полностью новость не подаете. Что эта мадама несовершеннолетняя, что у нее 2 роды. У подъезда поди валялась в жопу пьяная. Там и окотилась

31.05.2020 09:46
гость

медиков не было больше часа

Из Москвы и Питера рассказывали, что там скорая сейчас едет несколько часов, они наверное определяют приоритет вызовов. Но тут роды, приоритет высокий

31.05.2020 09:48
гость

а прохожая помогала ей

Офигеть и пуповину сами перерезали? А как тут со стерильностью? Еще последствия возможно будут

31.05.2020 10:05
- гость -


31.05.2020 09:46
- гость -
А что полностью новость не подаете. Что эта мадама несовершеннолетняя, что у нее 2 роды.

И что это меняет? Разве в таких случаях скорая может через час приезжать?

31.05.2020 10:13
- гость -

И что это меняет? Разве в таких случаях скорая может через час приезжать?

А то меняет, что нефиг на сносях по улицам болтаться. И скорая там приехала вовремя. До амитела новость пока дошла, половину информации потеряла. Как в игре в глухой телефон.

31.05.2020 10:14
- гость -

31.05.2020 09:46
- гость -

Все ясно с девушкой)

31.05.2020 10:44
- гость -

Беременная девушка - оксюморон, или второе пришествие Христа. Или забыли, как девушки в женщин превращаются?

31.05.2020 10:49
гость

мадама несовершеннолетняя, что у нее 2 роды

Намек на то, что врачи скорой это знали, поэтому не торопились? У них в инструкции написано, что если рожает несовершеннолетняя и второй раз, можно не торопиться?

31.05.2020 10:57
- гость -

31.05.2020 10:49
гость

Ну тот, кто вызывал скорую, возможно, описАл ситуацию.
Зачем вы из врачей бездушных монстров лепите.

31.05.2020 11:05
гость

31.05.2020 10:57
- гость -
Ну тот, кто вызывал скорую, возможно, описАл ситуацию.

Трудно описАть факт родов на улице, которые принимала прохожая. Может про час и преувеличено, но что то подсказывает, что и не 20 минут. Тем более про время прибытия скорых при коронавирусе в Москве и Питере уже известно и очереди из скорых в больницы уже все видели и их официально признали. Может до нас дошло?

31.05.2020 11:21
- гость -

Намек на то, что врачи скорой это знали,

Намек на то, что это вторые роды. И списать на то, что Я не понимала, что происходит, уже не получится. Родить это не по.рать сходить.

31.05.2020 11:22
- гость -

31.05.2020 10:13
- гость -
А то меняет, что нефиг на сносях по улицам болтаться. И скорая там приехала вовремя.

Глупости. На улицы оказались люди которые смогли помочь, а были бы ли такие дома? К тому же на улице были свидетели, что скорая приехала через час, а не через 20 минут.

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