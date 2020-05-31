Беременной россиянке пришлось родить прямо на улице

В Нижегородской области беременной пришлось родить посреди улицы из-за опоздания скорой помощи. Об этом сообщает глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел вечером 29 мая в Дзержинске. По рассказам очевидцев, девушка не дождалась приезда скорой и начала рожать прямо на улице, а прохожая помогала ей. По приезде врачи обнаружили уже родившую девушку, лежащую на асфальте с ребенком на руках.

Как объяснил главврач больницы скорой помощи Дзержинска, медики приехали по вызову через 20 минут после звонка. Однако в комментариях очевидцы опровергли эту информацию и рассказали, что скорой не было больше часа. Кроме того, по приезде медики яеобы стали хамить в ответ на критику и пригрозили, что "могут поехать работать дальше, если их помощь больше никому не нужна".

Как заявил Мелик-Гусейнов, по факту произошедшего начато внутреннее расследование. Сейчас девушка и малыш находятся в Дзержинском перинатальном центре в удовлетворительном состоянии.